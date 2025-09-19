OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Vagas são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13:36

Vagas são para Prefeitura de Aparecida do Rio Doce Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Aparecida do Rio Doce, no interior de Goiás, abriu um concurso público com 65 vagas e salários iniciais que podem chegar até R$ 9,5 mil. As oportunidades são para os níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

O maior salário inicial estabelecido é para o cargo de fonoaudiólogo que vai receber R$ 9.541,12 por uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Há mais oportunidades na área de saúde, além de cargos disponíveis na educação. Veja os detalhes das vagas na galeria abaixo:

Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de nível fundamental incompleto e fundamental completo, R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de nível médio e R$ 130,00 (cento e trinta reais) para os cargos de nível superior.