Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Criminosos foram presos na noite de quinta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:54

Casal foi encontrado com 25 mil dólares e seis celulares
Casal foi encontrado com dinheiro e celulares Crédito: Reprodução

O casal preso em um estacionamento de shopping de Salvador por integrar um esquema que aplicava o golpe do bilhete premiado na capital foi identificado como Leandro Henrique Castro Silva e Kellen da Silva Fernandes Nata. Os dois foram encontrados com 25 mil dólares e R$ 3 mil reais, além de seis celulares.

Ao falar sobre o caso, o delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que os dois participavam de um esquema que envolve ainda outros criminosos que estão sendo investigados. A função de Leandro e Kellen, porém, era isolada e específica.

“Esses indivíduos eram responsáveis por fazer toda a parte financeira desse grupo criminoso que já vinha sendo alvo de investigação. Então, a função específica deles era fazer a difusão desse dinheiro adquirido no golpe com outros integrantes da organização criminosa”, detalhou Galdino.

Casal foi encontrado com 25 mil dólares e seis celulares

Casal foi encontrado com dinheiro e celulares por Reprodução
Casal foi encontrado com dinheiro e celulares por Reprodução
Polícia Civil por Ascom / PC
Polícia Civil por Divulgação/ Polícia Civil
1 de 4
Casal foi encontrado com dinheiro e celulares por Reprodução

Com a apuração do caso em andamento, a Delegacia de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) identificou que suspeitos tinham a função de atrair pessoas em redes sociais para cederem suas contas bancárias, usadas pelos criminosos para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.

Duas pessoas que emprestavam suas contas ao grupo foram identificadas. Uma delas, espontaneamente, informou ter recebido valores sem conhecer a gravidade dos fatos e devolveu via depósito judicial. As investigações continuam para alcançar outros suspeitos que tinham funções diferentes no esquema, como os responsáveis por abordar as vítimas.

O grupo entrou na mira da polícia no dia 5 de agosto, com a denúncia de uma mulher de 75 anos, que sofreu o golpe em um banco no bairro do Cabula. Ela sofreu um prejuízo avaliado em R$ 99 mil. O casal foi encaminhado para a unidade policial, onde passaram por exames de corpo de delito e seguem custodiados à disposição da Justiça.

Leia mais

Imagem - Casal é preso por aplicar golpe do bilhete premiado de R$ 99 mil contra idosa em Salvador

Casal é preso por aplicar golpe do bilhete premiado de R$ 99 mil contra idosa em Salvador

Imagem - Jovem é morto a tiros na frente de boate em Feira de Santana; local do crime foi lavado

Jovem é morto a tiros na frente de boate em Feira de Santana; local do crime foi lavado

Imagem - Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Mais recentes

Imagem - Startup nordestina cria sistemas de coleta e reciclagem para Salvador e outras cidades

Startup nordestina cria sistemas de coleta e reciclagem para Salvador e outras cidades
Imagem - Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas

Morar Melhor: Baixa de Quintas recebe mais 100 casas reformadas
Imagem - Acidente entre carro e ônibus deixa dois feridos no Dique do Tororó

Acidente entre carro e ônibus deixa dois feridos no Dique do Tororó

MAIS LIDAS

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados
01

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
02

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação