Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Criminosos foram presos na noite de quinta-feira (18)

Casal foi encontrado com dinheiro e celulares Crédito: Reprodução

O casal preso em um estacionamento de shopping de Salvador por integrar um esquema que aplicava o golpe do bilhete premiado na capital foi identificado como Leandro Henrique Castro Silva e Kellen da Silva Fernandes Nata. Os dois foram encontrados com 25 mil dólares e R$ 3 mil reais, além de seis celulares.

Ao falar sobre o caso, o delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que os dois participavam de um esquema que envolve ainda outros criminosos que estão sendo investigados. A função de Leandro e Kellen, porém, era isolada e específica.

“Esses indivíduos eram responsáveis por fazer toda a parte financeira desse grupo criminoso que já vinha sendo alvo de investigação. Então, a função específica deles era fazer a difusão desse dinheiro adquirido no golpe com outros integrantes da organização criminosa”, detalhou Galdino.

Com a apuração do caso em andamento, a Delegacia de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) identificou que suspeitos tinham a função de atrair pessoas em redes sociais para cederem suas contas bancárias, usadas pelos criminosos para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.

Duas pessoas que emprestavam suas contas ao grupo foram identificadas. Uma delas, espontaneamente, informou ter recebido valores sem conhecer a gravidade dos fatos e devolveu via depósito judicial. As investigações continuam para alcançar outros suspeitos que tinham funções diferentes no esquema, como os responsáveis por abordar as vítimas.