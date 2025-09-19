CONFIRA

Veja a lista dos 2,1 mil professores que vão receber licença-prêmio em dinheiro

Nomes foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (19)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:05

Confira a lista completa Crédito: Divulgação

A lista com os nomes de 2,1 mil professores dos ensinos Fundamental e Médio da rede estadual que tiveram licenças-prêmios convertidas em pecúnia foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (19). Os valores somam R$ 68,6 milhões e serão pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro.

A conversão do saldo de licença-prêmio em valores financeiros é permitida aos profissionais que estiverem atualmente trabalhando. Cada docente pode converter até três meses de licença-prêmio não usufruídas a cada semestre. Também é necessário ter, no mínimo, o intervalo de um ano desde o último recebimento em pecúnia. O valor recebido por cada servidor é calculado com base na remuneração do mês anterior, excluídas as parcelas indenizatórias e adicionais específicas.

"O benefício concedido aos professores assegura o andamento do processo de aprendizagem sem comprometer o calendário letivo", afirma a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Confira abaixo a lista completa.