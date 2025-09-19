SUSTO

Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Passageiros foram retirados do coletivo

Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:29

Ônibus é destruído em incêndio em Salvador Crédito: Reprodução

Um ônibus ficou destruído após pegar fogo na avenida Orlando Gomes, em Piatã, no final da manhã desta sexta-feira (19). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), o incêndio foi provocado por um vazamento de óleo. Nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido.

O ônibus fazia a linha D-182, do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Passageiros foram orientados a deixar o veículo, e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi acionado para conter as chamas. Imagens enviadas ao CORREIO mostram o ônibus sendo consumido pelas chamas, provocando uma grande fumaça preta. Também é possível ver os passageiros circulando pela avenida.

