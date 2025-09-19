Acesse sua conta
Ônibus pega fogo em Salvador após vazamento de óleo; veja

Passageiros foram retirados do coletivo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:29

Ônibus é destruído em incêndio em Salvador
Ônibus é destruído em incêndio em Salvador Crédito: Reprodução

Um ônibus ficou destruído após pegar fogo na avenida Orlando Gomes, em Piatã, no final da manhã desta sexta-feira (19). De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob), o incêndio foi provocado por um vazamento de óleo. Nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido. 

O ônibus fazia a linha D-182, do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Passageiros foram orientados a deixar o veículo, e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi acionado para conter as chamas. Imagens enviadas ao CORREIO mostram o ônibus sendo consumido pelas chamas, provocando uma grande fumaça preta. Também é possível ver os passageiros circulando pela avenida. 

Ônibus pega fogo em Salvador

Ônibus pega fogo em Salvador por Reprodução
Ônibus pega fogo em Salvador por Reprodução
Ônibus pega fogo em Salvador por Reprodução
Ônibus é destruído em incêndio em Salvador por Reprodução
1 de 4
Ônibus pega fogo em Salvador por Reprodução

Às 14 horas, a carcaça do ônibus ainda não havia sido removida do local. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que até esta publicação não informou se algum passageiro precisou de atendimento médico. 

