Alunos denunciam cupim, mofo, teto caindo e banheiros quebrados em colégio estadual

Vídeo mostra precariedade de unidade de ensino; Secretaria de Educação fala em vandalismo

Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:22

Denúncia de alunos foi publicada nas redes sociais Crédito: Reprodução

"Aqui o teto é participativo: cada dia cai um pouquinho para interagir mais com os alunos", diz a estudante de uma unidade de ensino de Salvador, em um vídeo publicado nas redes sociais. Ao longo de quase dois minutos e meio, alunas do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho denunciam a precariedade da unidade localizada em São Caetano. Com bom humor, elas escancaram os problemas da rede estadual de ensino.

Janelas e portas consumidas por cupim e mofo, banheiros quebrados e ventiladores que não funcionam. Esses são alguns dos problemas listados por estudantes em um vídeo publicado nas redes sociais. A ironia é utilizada para expor problemas e riscos estruturais do colégio.

Parte do teto de uma das salas está prestes a cair, problema recorrente na unidade, segundo os alunos. "A gente aprende na prática. Cupim e mofo fazem parte da nossa aula prática", diz uma aluna. "Aprendemos física e Lei da Gravidade na prática, com um pouquinho do teto caindo na sua cabeça para você se sentir como Newton", afirma outra estudante em um trecho do vídeo, fazendo referência ao físico que criou a teoria da gravitação universal. Em nota (veja abaixo), o governo estadual disse que o centro passará por reformas.

O vídeo, que foi publicado em um perfil de alunos nas redes sociais, mostra diferentes partes do centro educacional. No banheiro, por exemplo, não há tampa na privada e a descarga está quebrada. Os alunos denunciam falta de cobertura nas áreas de lazer e ausência de equipamentos na praça de ciências. "Custou apenas R$ 2 milhões, mas para o que ela oferece, foi até pouco", ironiza uma aluna ao mostrar a praça vazia. Um bebedouro interditado também é filmado.

Além do vídeo bem humorado, os alunos publicaram uma nota em que solicitam melhorias no CEEP Luiz Pinto de Carvalho. "Exigimos que a Secretaria de Educação se manifeste e apresente soluções urgentes para garantir nosso direito à educação e à dignidade. É fundamental que providências sejam tomadas para melhorar a estrutura da escola e assegurar condições adequadas de aprendizado e respeito a todos os alunos", dizem.

Os alunos também reclamam das condições de alimentação. "O refeitório não comporta todos os alunos ao mesmo tempo: muitos precisam esperar outros terminarem de comer para só então conseguir almoçar, o que faz com que vários percam parte das aulas. Os estudantes que não comem na escola acabam tendo que sentar no chão sujo ou em muros", completam.

Em junho de 2021, o Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho foi uma das unidades de ensino visitadas pelo então governador Rui Costa (PT) e Jerônimo Rodrigues que, na época, ocupava o cargo de secretário estadual de Educação. Na ocasião, foi anunciado que cerca de 300 escolas passariam por reformas na Bahia. O valor de investimento divulgado foi de R$ 1 bilhão.

"É preciso ter uma infraestrutura em que o aluno possa fazer atividade cultural, com auditório e teatro, locais adequados para práticas esportivas com piscina, campo society, grama sintética, quadra coberta, espaços para exercício de lutas e artes marciais e também laboratório e biblioteca”, disse Rui Costa, na época.

O que diz a SEC

Questionada sobre a gravação dos estudantes sobre os problemas estruturais do centro educacional, a Secretaria de Educação da Bahia (SEC) anunciou que a unidade passará por reformas pela segunda vez neste ano, a partir da próxima semana. A pasta ainda afirmou que o centro é alvo frequente de ações de vandalismo.

"As primeiras obras de manutenção aconteceram em fevereiro, no período das férias escolares, mas foram comprometidas por atos de vandalismo que depreciaram bens e equipamentos públicos. As paredes das salas, por exemplo, serão pintadas pela quarta vez neste ano", afirma a secretaria. Ainda de acordo com a pasta, a reforma terá projeto de modernização nos moldes das novas escolas de tempo integral. Veja a nota completa abaixo:

"O Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho, localizado no bairro de São Caetano, passará, pela segunda vez neste ano, por obras de reforma e manutenção. Os trabalhos começam na próxima semana.



Um projeto de modernização da unidade nos moldes das novas escolas de tempo integral, com quadra coberta, restaurante, teatro, sala de artes e laboratórios de ciências, está em desenvolvimento. O processo de licitação está previsto para ser aberto ainda em outubro deste ano.

As primeiras obras de manutenção aconteceram em fevereiro, no período das férias escolares, mas foram comprometidas por atos de vandalismo que depreciaram bens e equipamentos públicos. As paredes das salas, por exemplo, serão pintadas pela quarta vez neste ano.

O Colegiado Escolar e a direção do Centro Estadual de Educação Profissional em Logística e Transporte Luiz Pinto de Carvalho reforçam que estão à disposição para dialogar, ouvir sugestões e construir, em conjunto, uma escola cada vez melhor para todos.