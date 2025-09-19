Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:13
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi contemplada com investimentos de R$ 62 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado às universidades brasileiras. Com os recursos do PAC que já haviam sido anunciados no primeiro semestre, o investimento total chegará a R$ 112 milhões neste ano.
Segundo a Ufba, parte do montante destinado será utilizado para complementar o orçamento de obras em andamento na Escola de Música (Emus), na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMVZ) e no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC). O Instituto de Ciências da Informação terá sua sede construída e a obra da Escola Politécnica será finalizada.
"A partir dos recursos já disponibilizados, duas obras estão em andamento, as da Biblioteca de Filosofia e do complexo de Física e Química. Outras duas estão em fase de entrega de documentação pelas empresas responsáveis pelas obras, que devem começar ainda em setembro na Escola de Música e no IHAC", afirma a superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai), Tatiana Dumêt,
A empresa que tinha vencido a licitação para realizar as obras da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia desistiu e, por isso, as demais empresas que participaram do processo de seleção para conclusão da obra estão sendo convocadas. A Ufba afirma que as obras contempladas no novo PAC Universidades não esgotam o conjunto de obras paralisadas nos últimos anos. Por isso, a Reitoria preparou um levantamento das pendências para encaminhamento ao Ministério da Educação.
Além do PAC, duas outras obras foram encaminhadas. As obras da Escola de Teatro serão finalizadas por meio de parceria com o Governo do Estado da Bahia, firmada com a Ufba para a permitir a construção da estação de metrô no Campo Grande. O antigo prédio da Sumai do campus de Camaçari será reformado e adequado pela gestão municipal.