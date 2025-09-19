Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

Universidade foi contemplada pelo PAC

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:13

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi contemplada com investimentos de R$ 62 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado às universidades brasileiras. Com os recursos do PAC que já haviam sido anunciados no primeiro semestre, o investimento total chegará a R$ 112 milhões neste ano.

Segundo a Ufba, parte do montante destinado será utilizado para complementar o orçamento de obras em andamento na Escola de Música (Emus), na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMVZ) e no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC). O Instituto de Ciências da Informação terá sua sede construída e a obra da Escola Politécnica será finalizada.

"A partir dos recursos já disponibilizados, duas obras estão em andamento, as da Biblioteca de Filosofia e do complexo de Física e Química. Outras duas estão em fase de entrega de documentação pelas empresas responsáveis pelas obras, que devem começar ainda em setembro na Escola de Música e no IHAC", afirma a superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai), Tatiana Dumêt,

Leia mais

Imagem - Instituto na Ufba está há 15 anos em obras; veja outros prédios abandonados

Instituto na Ufba está há 15 anos em obras; veja outros prédios abandonados

Imagem - Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

Imagem - Pesquisadores serão proibidos de fazer testes em animais se Ufba não cumprir lei até setembro

Pesquisadores serão proibidos de fazer testes em animais se Ufba não cumprir lei até setembro

A empresa que tinha vencido a licitação para realizar as obras da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia desistiu e, por isso, as demais empresas que participaram do processo de seleção para conclusão da obra estão sendo convocadas.  A Ufba afirma que as obras contempladas no novo PAC Universidades não esgotam o conjunto de obras paralisadas nos últimos anos. Por isso, a Reitoria preparou um levantamento das pendências para encaminhamento ao Ministério da Educação. 

Além do PAC, duas outras obras foram encaminhadas. As obras da Escola de Teatro serão finalizadas por meio de parceria com o Governo do Estado da Bahia, firmada com a Ufba para a permitir a construção da estação de metrô no Campo Grande. O antigo prédio da Sumai do campus de Camaçari será reformado e adequado pela gestão municipal. 

Mais recentes

Imagem - 22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari

22 fuzis são apreendidos em esconderijo do tráfico em Camaçari
Imagem - Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Motorista presta queixa contra BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
Imagem - Iniciativas privadas se juntam a esforços para manutenção de mata nativa na Bahia

Iniciativas privadas se juntam a esforços para manutenção de mata nativa na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
01

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
02

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador
03

Golpe do bilhete premiado: saiba quem é o casal preso em shopping de Salvador

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
04

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás