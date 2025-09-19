EDUCAÇÃO

Veja quais obras da Ufba serão retomadas após investimento de R$ 62 milhões

Universidade foi contemplada pelo PAC

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:13

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi contemplada com investimentos de R$ 62 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado às universidades brasileiras. Com os recursos do PAC que já haviam sido anunciados no primeiro semestre, o investimento total chegará a R$ 112 milhões neste ano.

Segundo a Ufba, parte do montante destinado será utilizado para complementar o orçamento de obras em andamento na Escola de Música (Emus), na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia (EMVZ) e no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC). O Instituto de Ciências da Informação terá sua sede construída e a obra da Escola Politécnica será finalizada.

"A partir dos recursos já disponibilizados, duas obras estão em andamento, as da Biblioteca de Filosofia e do complexo de Física e Química. Outras duas estão em fase de entrega de documentação pelas empresas responsáveis pelas obras, que devem começar ainda em setembro na Escola de Música e no IHAC", afirma a superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai), Tatiana Dumêt,

A empresa que tinha vencido a licitação para realizar as obras da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia desistiu e, por isso, as demais empresas que participaram do processo de seleção para conclusão da obra estão sendo convocadas. A Ufba afirma que as obras contempladas no novo PAC Universidades não esgotam o conjunto de obras paralisadas nos últimos anos. Por isso, a Reitoria preparou um levantamento das pendências para encaminhamento ao Ministério da Educação.