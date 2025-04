VIROU LENDA?

Instituto na Ufba está há 15 anos em obras; veja outros prédios abandonados

Prédio que sofreu incêndio em 2009 está há 16 anos sem fechado

Larissa Almeida

Publicado em 23 de abril de 2025 às 05:45

Prédio abrigava laboratório de Química da Ufba Crédito: Marina Silva/CORREIO

A construção do Anexo do Instituto de Física e do Instituto de Química Universidade Federal da Bahia (Ufba), que teve obra licitada em 2010, se arrasta há 15 anos após atrasos decorrentes de problemas com a empresa contratada. De acordo com a Ufba, o contrato já está expirado e, agora, há uma nova licitação em andamento com previsão de conclusão em 2027. >

Antes mesmo das obras iniciarem, o prédio que abrigava o laboratório de Química da Ufba sofreu um incêndio de grandes proporções, em 2009. Com isso, os estudantes e professores precisaram ser realocados em locais sem a infraestrutura necessária para a realização das atividades relativas ao curso. >

No ano seguinte ao acidente, a Ufba divulgou a obra com licitação de R$ 16.295.087,49. Desde então, o espaço atingido pelo fogo foi reconstruído, mas segue sem conclusão tantos anos depois. Para se ter ideia, apenas R$ 9.170.108,78 – pouco mais do que metade do orçamento – foi gasto. >

O problema se estende a pelo menos oito prédios da universidade, que também estão com obras inacabadas. É o caso, por exemplo, do prédio anexo à Escola Politécnica que só teve a primeira etapa concluída desde a licitação em 2010. Um estudo feito por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Ufba (Faufba), vinculados ao Laboratório de Práticas em BIM (LaBIM/Ufba), constataram uma série de deteriorações na edificação, em 2023. >

Os estudantes documentaram 66 ocorrências, contendo um total de 200 manifestações patológicas. As mais comuns indicavam corrosão e exposição de armaduras, fissuração e manchas de umidade, que demandavam inspeção emergencial e intervenção imediata, uma vez que o grau de dano foi considerado crítico. >

As obras no prédio anexo à Politécnica foram retomadas parcialmente em 2023 e estudantes relataram à reportagem uma movimentação de profissionais do ramo construtor durante o ano de 2024, mas apenas para reforçar a estrutura, ou seja, sem que novos avanços tenham sido feitos. A Ufba indicou, por meio de documento, que há previsão de outra licitação para 2026. >

Confira abaixo a relação das obras inacabadas e em andamento na Ufba, bem como seus respectivos prazos:

1) FFCH - Construção da Biblioteca >

Licitação: 2016 >

Valor: R$ 6.922.430,19 >

Situação: 2ª etapa concluída em 2024 e licitação em andamento da 3ª etapa e conclusão prevista para 2027 >

2) Construção do Anexo do Instituto de Física e do Instituto de Química >

Licitação: 2010 >

Valor: R$ 16.295.087,49 >

Situação: Licitação em andamento e conclusão prevista para 2027 >

3) Construção do Edifício Sede da Escola de Música >

Licitação: 2010 >

Valor: R$ 3.752.751,47 >

Situação: Licitação em andamento dos projetos dos blocos A, B e C com execução dos blocos A e B (contratação integrada) com a conclusão da obra prevista para 2028 >

4) Construção do Complexo do IHAC >

Licitação: 2010 >

Valor: R$ 12.048.173,70 >

Situação: Licitação em andamento e conclusão prevista para 2026 >

5) Reforma e ampliação da Escola de Medicina Veterinária >

Licitação: 2012 >

Valor: R$ 6.389.250,76 >

Situação: Licitação em andamento com conclusão da obra prevista para 2027 >

6) Reforma da Faculdade de Odontologia para instalação do Laboratório de Prótese >

Licitação: 2017 >

Valor: R$ 174.229,47 >

Situação: Previsão de licitar a conclusão em 2025 >

7) Construção do Prédio Anexo da Politécnica >

Licitação: 2010 >

Valor: R$ 4.519.004,24 >

Situação: 1ª etapa concluída com previsão de licitar em 2026 >

8) Construção da sede do Instituto de Ciência da Informação >

Licitação: 2013 >

Valor: R$ 3.976.195,37 >

Situação: Não há previsão de licitação em 2025 >

9) Reforma da Fachada da Faculdade de Odontologia >

Licitação: 2011 >

Valor: R$ 563.622,43 >