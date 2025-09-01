Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

Reunião foi realizada com representantes da Reitoria nesta segunda-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:16

Ato foi realizado em frente à Reitoria da universidade
Ato foi realizado em frente à Reitoria da universidade Crédito: Reprodução

Estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizaram protestos, nesta segunda-feira (1º), contra a baixa oferta de vagas em matérias obrigatórias da graduação. Com cartazes e palavras de ordem, o grupo de cerca de 40 alunos se reuniu em frente à Reitoria, no bairro do Canela, em Salvador. 

Uma reunião foi realizada entre membros do Diretório Acadêmico e da Reitoria para debater o tema. Segundo os estudantes, a falta de vagas ofertadas pode atrasar a formação dos futuros médicos. "Nós, estudantes de Medicina da Ufba, estamos enfrentando sérios problemas relacionados à matrícula nas disciplinas obrigatórias. Essa situação tem origem em diversos fatores, principalmente no contexto da pandemia, quando o ingresso de novos alunos continuou mesmo sem aulas presenciais", disse o estudante Hiago Herédia durante ato realizado nesta segunda (1º). 

O vice-reitor Penildon Silva Filho, que participou do encontro com os estudantes, confirma que a pandemia da covid-19 contribuiu para os problemas de oferta de vagas. Segundo ele, o problema não é novidade e deverá ser resolvido com a ampliação da oferta. "Nos últimos anos, a pandemia provocou retenção de alunos, o que não é um problema apenas na Ufba e acontece em todo o Brasil", afirma. 

"A reivindicação dos alunos é legítima. Eles merecem ter oferta de vagas necessária para dar continuidade ao seu fluxo acadêmico. Estamos levantando, na administração central, o planejamento acadêmico, e amanhã teremos uma reunião com os departamentos de Medicina para ver de que forma podemos conseguir uma oferta maior de vagas", completa Penildon Silva Filho. Entre as soluções consideradas está a abertura de novas turmas. O número exato de vagas que devem ser abertas ainda não foi divulgado. 

Os problemas no planejamento acadêmico não são exclusividade do curso de Medicina. Na semana passada, o CORREIO recebeu relatos de estudantes de Direito que reclamam da demora para a contratação de professores e consequente atraso no cronograma das aulas. "O caso mais recente envolve o atraso na contratação de docentes e o colapso provocado pela transição do sistema acadêmico, que vem comprometendo diretamente a formação dos alunos", diz o comunicado.

Leia mais

Imagem - Planetário da UFBA oferece noites de observação e experiências únicas em Salvador

Planetário da UFBA oferece noites de observação e experiências únicas em Salvador

Depois de quatro anos, Justiça Federal reverte primeira decisão contra cotas de professores na Ufba

Imagem - 'Tinha que provar meu valor o tempo inteiro', diz ex-aluna cotista da Ufba que hoje é professora universitária

'Tinha que provar meu valor o tempo inteiro', diz ex-aluna cotista da Ufba que hoje é professora universitária

"As aulas do semestre letivo tiveram início em 24 de março, mas uma das disciplinas obrigatórias só contou com professor a partir de 10 de julho, a pouco mais de duas semanas do encerramento oficial das atividades, previsto para 26 de julho. Para tentar compensar a lacuna, a universidade organizou um regime intensivo de aulas e avaliações até 7 de agosto. Ainda assim, o atraso acarretou prejuízos", afirma o texto divulgado por estudantes. Como a disciplina terminou após o fechamento do semestre, alunos dizem que suas notas não foram inseridas no sistema. 

Mais recentes

Imagem - Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas

Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas
Imagem - Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia

Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia
Imagem - Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua