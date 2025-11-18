RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00
A rede de supermercados RedeMix inaugura uma nova unidade no Salvador Shopping, nesta terça (18), e está com diversos preços promocionais nos produtos da loja.
A nova unidade fica no piso L1 do centro de compras, no espaço que era ocupado pelo Bompreço.
Além dos preços promocionais em diversos produtos, os clientes que utilizarem o aplicativo Meu RedeMix vão ter acesso a outras ofertas.
Para te ajudar a aproveitar as promoções de inauguração, o CORREIO separou as melhores oportunidades que vão estar disponíveis no supermercado durante a sua inauguração.
Cerveja Amstel Sleek 350ml: R$ 3,49
Cerveja Budweiser Sleek 350ml: R$ 3,79
Vinho Perez Cruz Cabernet Sauvignon 750ml: R$ 59,90
Vinho Rapariga da Quinta 750ml: R$ 39,90
Gin Tanqueray 750ml: R$ 89,90
Vodka Absolut 1l: R$ 84,90
Wisky Jonnie Walker Red Label: R$ 79,90
Xarope Monin 250ml: R$ 22,90
Ketchup Tradicional Heinz 397g: R$ 12,90
Bebida láctea Toddynho Chocolate: R$ 2,29
Bebida láctea YoPro CAPP CAF: R$ 5,98
Iogurte Natural Danone Desnatado, Integral e Mel 160g: R$ 2,99
Iogurte Líquido Danone Zero Batido: R$ 13,98
Batata Lays Sour Cream 70g: R$ 7,98
Pizza Seara Lomo Catypiry, Frango Catupiry e 4 Queijos 460g: R$ 15,98
Queijo Mussarela Tirolez Fatiado KG: R$ 49,98
Filé Mignon Do Chef KG: R$ 69,90
Patinho bovino KG: R$ 39,90
Cruz Machado sem osso KG: R$ 34,98
Condicionador Palmolive Neutro e Ceramidas: R$ 7,98
Kit Shampoo e Condicionador Elseve? R$ 28,99
Limpador Multiuso Veja Gold: R$ 3,69
Cif 360ml: R$ 12,90
Limpador Vim Cloro: R$ 9,90
Desinfetante Lysoform 1l: R$ 13,90
Para a implantação nesta unidade, foram investidos R$ 10 milhões. A expectativa da RedeMix é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede. A nova loja deve gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos com a inauguração.
“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede.
Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo. A loja também vai oferecer o Clube de Benefícios MeuRedemix, que conta com descontos exclusivos. “O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", acrescenta Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.
