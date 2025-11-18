PREÇOS PROMOCIONAIS

RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira

A nova unidade do supermercado abre nesta terça-feira (18)

Monique Lobo

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:00

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping Crédito: Divulgação

A rede de supermercados RedeMix inaugura uma nova unidade no Salvador Shopping, nesta terça (18), e está com diversos preços promocionais nos produtos da loja.

A nova unidade fica no piso L1 do centro de compras, no espaço que era ocupado pelo Bompreço.

Além dos preços promocionais em diversos produtos, os clientes que utilizarem o aplicativo Meu RedeMix vão ter acesso a outras ofertas.

Para te ajudar a aproveitar as promoções de inauguração, o CORREIO separou as melhores oportunidades que vão estar disponíveis no supermercado durante a sua inauguração.

Confira:

Cerveja Amstel Sleek 350ml: R$ 3,49

Cerveja Budweiser Sleek 350ml: R$ 3,79

Vinho Perez Cruz Cabernet Sauvignon 750ml: R$ 59,90

Vinho Rapariga da Quinta 750ml: R$ 39,90

Gin Tanqueray 750ml: R$ 89,90

Vodka Absolut 1l: R$ 84,90

Wisky Jonnie Walker Red Label: R$ 79,90

Xarope Monin 250ml: R$ 22,90

Ketchup Tradicional Heinz 397g: R$ 12,90

Bebida láctea Toddynho Chocolate: R$ 2,29

Bebida láctea YoPro CAPP CAF: R$ 5,98

Iogurte Natural Danone Desnatado, Integral e Mel 160g: R$ 2,99

Iogurte Líquido Danone Zero Batido: R$ 13,98

Batata Lays Sour Cream 70g: R$ 7,98

Pizza Seara Lomo Catypiry, Frango Catupiry e 4 Queijos 460g: R$ 15,98

Queijo Mussarela Tirolez Fatiado KG: R$ 49,98

Filé Mignon Do Chef KG: R$ 69,90

Patinho bovino KG: R$ 39,90

Cruz Machado sem osso KG: R$ 34,98

Condicionador Palmolive Neutro e Ceramidas: R$ 7,98

Kit Shampoo e Condicionador Elseve? R$ 28,99

Limpador Multiuso Veja Gold: R$ 3,69

Cif 360ml: R$ 12,90

Limpador Vim Cloro: R$ 9,90

Desinfetante Lysoform 1l: R$ 13,90

Para a implantação nesta unidade, foram investidos R$ 10 milhões. A expectativa da RedeMix é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede. A nova loja deve gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos com a inauguração.

“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo. A loja também vai oferecer o Clube de Benefícios MeuRedemix, que conta com descontos exclusivos. “O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", acrescenta Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.