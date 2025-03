SALVADOR

Incêndio atinge supermercado RedeMix no Corredor da Vitória

Corpo de Bombeiros estão no local

Um incêndio atingiu o supermercado RedeMix, no Corredor da Vitória, na tarde desta sexta-feira (21). Em vídeo obtido pelo CORREIO, é possível ver que a fumaça branca do fogo sai de um equipamento elétrico e cobre parcialmente a fachada do Shopping Vitória Boulevard – o supermercado fica atrás do shopping. >

No dia 2 de fevereiro, um incêndio atingiu uma outra unidade da Rede Mix, na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Chame-Chame, em Salvador. De acordo com comerciantes do local, as chamas começaram nos geradores elétricos do prédio. >