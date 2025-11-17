Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

RedeMix inagura nova loja em shopping de Salvador; saiba onde

Abertura acontece nesta terça-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:43

Rede Mix Salvador Shopping
RedeMix ganha nova unidade em Salvador Crédito: Divugação

Uma nova unidade do supermercado RedeMix abre as portas, dessa vez no Salvador Shopping. A loja vai ser inaugurada nesta terça-feira (18) e vai funcionar no espaço antes ocupado pelo Bompreço, no piso L1.

“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo. A loja também vai oferecer o Clube de Benefícios MeuRedemix, que conta com descontos exclusivos. “O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", acrescenta Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.

Para a implantação nesta unidade, foram investidos R$ 10 milhões. A expectativa da RedeMix é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede. A nova loja deve gerar 120 novos empregos diretos e outros 40 indiretos com a inauguração.

Leia mais

Imagem - Homem é preso em flagrante tentando furtar supermercado de Salvador

Homem é preso em flagrante tentando furtar supermercado de Salvador

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Conheça rede de supermercados que ocupará antigo Bompreço após disputa na Justiça

Conheça rede de supermercados que ocupará antigo Bompreço após disputa na Justiça

Tags:

Salvador Shopping Redemix Shoppings de Salvador Supermercado

Mais recentes

Imagem - Apae de Salvador elege nova diretoria em votação nesta segunda (17)

Apae de Salvador elege nova diretoria em votação nesta segunda (17)
Imagem - Conheça os sintomas da andropausa e as formas de tratamento

Conheça os sintomas da andropausa e as formas de tratamento
Imagem - Cidade baiana recebe feira para emissão da nova carteira de identidade de graça

Cidade baiana recebe feira para emissão da nova carteira de identidade de graça

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
01

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro
02

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)
03

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar