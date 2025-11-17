SUPERMERCADO

RedeMix inagura nova loja em shopping de Salvador; saiba onde

Abertura acontece nesta terça-feira (17)

Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:43

RedeMix ganha nova unidade em Salvador Crédito: Divugação

Uma nova unidade do supermercado RedeMix abre as portas, dessa vez no Salvador Shopping. A loja vai ser inaugurada nesta terça-feira (18) e vai funcionar no espaço antes ocupado pelo Bompreço, no piso L1.

“Com a nova unidade no Salvador Shopping, a RedeMix chega à 20ª loja na Bahia. A inauguração reforça o ritmo de expansão da marca, que movimenta a economia local e gera empregos diretos e indiretos”, afirma João Claudio Andrade, sócio-diretor da rede.

Além das seções tradicionais e dos produtos de importação direta, a nova unidade vai contar com um café exclusivo. A loja também vai oferecer o Clube de Benefícios MeuRedemix, que conta com descontos exclusivos. “O nosso programa de benefícios completa um ano, consolidado como uma ferramenta que fortalece a relação com o cliente. Ele permite conhecer melhor os hábitos de consumo e oferecer uma comunicação mais assertiva, com ofertas exclusivas, vantagens e muitas novidades ao longo da jornada de compra", acrescenta Lucas Andrade, sócio-diretor da rede.