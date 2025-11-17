Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher enterra feto errado dias após sofrer um aborto espontâneo na Bahia

Caso aconteceu em Irecê, no norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:19

Mulher tem feto trocado após sofrer aborto espontâneo
Mulher tem feto trocado após sofrer aborto espontâneo Crédito: Divulgação

Uma mulher se surpreendeu ao descobrir que sepultou o feto errado dias após sofrer um aborto espontâneo. O caso aconteceu em Irecê, no norte da Bahia.

Segundo o G1, o aborto aconteceu no dia 12 de novembro, no Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho. Dois dias depois, o feto foi liberado para sepultamento, quando houve o velório e o enterro.

No dia seguinte, um funcionário da unidade de saúde pediu que o casal retornasse ao hospital. Lá, eles foram informados de que o feto havia sido trocado e que o embrião não era o filho deles. A família autorizou, então, uma exumação e realizou um novo sepultamento, agora com o feto correto.

Segundo a mulher, ela fez a identificação na hora da liberação, mas os bebês eram idênticos, com mesmo mês de nascimento e tamanho, mas a troca foi um erro dos funcionários do hospital. “No papel de óbito estava tudo: meu nome, a hora, a data. Quem foi irresponsável foram eles, por não conferirem o documento. Meu bebê estava no congelador e o da outra mãe não estava”, disse ao G1.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a denúncia de possível troca de fetos ocorrida na unidade de saúde. “Pessoas estão sendo ouvidas e outras diligências são realizadas para esclarecer o caso”, declarou.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirmou que instaurou uma sindicância para apurar a troca de embriões. Segundo o órgão, a direção do Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho, gerido pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), identificou a falha na conferência da identificação de um natimorto.

Leia mais

Imagem - Cidade baiana recebe feira para emissão da nova carteira de identidade de graça

Cidade baiana recebe feira para emissão da nova carteira de identidade de graça

Imagem - Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia

Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia

Imagem - Colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em estrada da Bahia

Colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em estrada da Bahia

Mais recentes

Imagem - Cobrança de estacionamento em hospitais de Salvador pode ser suspensa; entenda

Cobrança de estacionamento em hospitais de Salvador pode ser suspensa; entenda
Imagem - Mais de 60% dos beneficiários de Salvador podem ter Bolsa Família cortado

Mais de 60% dos beneficiários de Salvador podem ter Bolsa Família cortado
Imagem - Você também achou que era uma bola de futebol? Veja verdadeira função da esfera no Aeroporto de Salvador

Você também achou que era uma bola de futebol? Veja verdadeira função da esfera no Aeroporto de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
01

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil

Imagem - 6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro
02

6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)
03

Prefeitura tem concurso aberto com 506 vagas e salários de R$ 21,6 mil até segunda-feira (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar