Mulher enterra feto errado dias após sofrer um aborto espontâneo na Bahia

Caso aconteceu em Irecê, no norte da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:19

Mulher tem feto trocado após sofrer aborto espontâneo Crédito: Divulgação



Uma mulher se surpreendeu ao descobrir que sepultou o feto errado dias após sofrer um aborto espontâneo . O caso aconteceu em Irecê, no norte da Bahia.

Segundo o G1, o aborto aconteceu no dia 12 de novembro, no Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho. Dois dias depois, o feto foi liberado para sepultamento, quando houve o velório e o enterro.

No dia seguinte, um funcionário da unidade de saúde pediu que o casal retornasse ao hospital. Lá, eles foram informados de que o feto havia sido trocado e que o embrião não era o filho deles. A família autorizou, então, uma exumação e realizou um novo sepultamento, agora com o feto correto.

Segundo a mulher, ela fez a identificação na hora da liberação, mas os bebês eram idênticos, com mesmo mês de nascimento e tamanho, mas a troca foi um erro dos funcionários do hospital. “No papel de óbito estava tudo: meu nome, a hora, a data. Quem foi irresponsável foram eles, por não conferirem o documento. Meu bebê estava no congelador e o da outra mãe não estava”, disse ao G1.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a denúncia de possível troca de fetos ocorrida na unidade de saúde. “Pessoas estão sendo ouvidas e outras diligências são realizadas para esclarecer o caso”, declarou.