Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia

Suspeitos foram presos após perseguição no domingo (16)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:39

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma perseguição após um roubo de carro seguido de sequestro terminou com três suspeitos presos na tarde do domingo (16) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados após denúncia do roubo de um veículo na localidade de Algarobas. Ao se deslocarem para a região, os policiais encontraram a vítima, que disse ter pulado do carro em movimento para fugir dos criminosos.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

A PM seguiu as buscas e encontrou os suspeitos no centro da cidade. Foi quando uma perseguição começou. Os bandidos tentaram fugir em alta velocidade, transitando pela contramão em diversas vias. Ao chegarem à região conhecida como Radial C, eles abandonaram o carro e continuaram a fuga a pé.

Uma das suspeitas tentou se disfarçar entre os pedestres, mas foi descoberta pelos policiais. Ao ser indagada, relatou que estava com dois homens que haviam roubado o carro e que foram a Simões Filho para buscá-la.

Veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Depois da prisão, os outros dois homens foram achados em um estabelecimento comercial da região, onde foram encontrados sentados, tentando se passar por clientes. Eles foram presos e confessaram que arremessaram um revólver calibre 38 com munições e um punhal para dentro de um dos cômodos do imóvel.

Os três suspeitos foram levados para a 18º Delegacia Territorial e seguem à disposição da Justiça. Um dos presos tinha um mandado de prisão.

Leia mais

Imagem - Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Imagem - Idoso é preso por tentar matar companheira a facadas dentro de casa na Bahia

Idoso é preso por tentar matar companheira a facadas dentro de casa na Bahia

Imagem - Homem confessa ter matado oficial de Justiça, na Bahia, por dívida de R$ 5 mil

Homem confessa ter matado oficial de Justiça, na Bahia, por dívida de R$ 5 mil

Mais recentes

Imagem - Senai oferece 1.127 bolsas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; veja as cidades em que estão distribuídas

Senai oferece 1.127 bolsas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; veja as cidades em que estão distribuídas
Imagem - Nova lei determina pena de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador

Nova lei determina pena de R$ 21 mil para quem pichar 'CV', 'BDM' e 'TCP' em Salvador
Imagem - Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
01

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2
02

Pré-diabetes já é doença: entenda os riscos reais e como evitar o diabetes tipo 2

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)
04

3 signos vão atrair dinheiro, sorte e estabilidade financeira nesta semana (entre 17 e 23 de novembro)