Vítima pula de carro em movimento para escapar de sequestro na Bahia

Suspeitos foram presos após perseguição no domingo (16)

Yan Inácio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:39

Uma perseguição após um roubo de carro seguido de sequestro terminou com três suspeitos presos na tarde do domingo (16) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados após denúncia do roubo de um veículo na localidade de Algarobas. Ao se deslocarem para a região, os policiais encontraram a vítima, que disse ter pulado do carro em movimento para fugir dos criminosos.

A PM seguiu as buscas e encontrou os suspeitos no centro da cidade. Foi quando uma perseguição começou. Os bandidos tentaram fugir em alta velocidade, transitando pela contramão em diversas vias. Ao chegarem à região conhecida como Radial C, eles abandonaram o carro e continuaram a fuga a pé.

Uma das suspeitas tentou se disfarçar entre os pedestres, mas foi descoberta pelos policiais. Ao ser indagada, relatou que estava com dois homens que haviam roubado o carro e que foram a Simões Filho para buscá-la.

Depois da prisão, os outros dois homens foram achados em um estabelecimento comercial da região, onde foram encontrados sentados, tentando se passar por clientes. Eles foram presos e confessaram que arremessaram um revólver calibre 38 com munições e um punhal para dentro de um dos cômodos do imóvel.