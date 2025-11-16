Acesse sua conta
Homem confessa ter matado oficial de Justiça, na Bahia, por dívida de R$ 5 mil

O assassinato aconteceu em Ibicaraí, na região sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 19:20

Kergivan Ambrozio de Oliveira Mateus
Kergivan Ambrozio de Oliveira Mateus Crédito: Reprodução

Vinte dias após o corpo do oficial de justiça Kergivan Ambrozio de Oliveira Mateus, de 65 anos, ter sido encontrado com marcas de facada dentro de casa, na cidade de Ibicaraí, no sul do estado, jovem de 26 anos confessou o crime, neste sábado (15).

De acordo com a Polícia Civil, o jovem, que não foi identificado, foi preso pelo crime de homicídio qualificado.

No depoimento, o homem contou que cometeu o crime por conta de uma dívida de mais de R$ 5 mil, além de outros problemas com a vítima, revelou a polícia para a TV Santa Cruz.

Ainda segundo o depoimento, o jovem disse que teria ingerido bebida alcoólica antes do crime. Ele fugiu com o carro do oficial de justiça após o assassinato. Ele foi encontrado em uma casa, na zona rural de Ibicaraí.

Kergivan foi encontrado morto no dia 27 de outubro. Além do carro, a carteira e o celular da vítima não foram localizados.

