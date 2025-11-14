Acesse sua conta
Eletricista confessa ter assassinado corretor que ameaçou revelar caso dos dois à esposa

Eles mantinham relação extraconjugal

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:39

Cassius Maximiliano Brancatti confessou ter matado Wanderley Guanais Mineiro
Cassius Maximiliano Brancatti confessou ter matado Wanderley Guanais Mineiro

A Polícia Civil investiga as circunstâncias que levaram à morte do corretor Wanderley Guanais Mineiro, encontrado em um banheiro de obra no bairro Tupi, em Praia Grande (SP), na segunda-feira (10). O suspeito, o eletricista Cassius Maximiliano Brancatti, de 48 anos, foi detido um dia após o crime e confessou o homicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Cassius entrando no prédio na manhã de domingo (9) e deixando o local cerca de 20 minutos depois carregando a mochila do corretor. O carro usado no deslocamento também foi identificado, o que levou os policiais até a residência do suspeito, no bairro Nova Mirim, onde ele foi preso na terça-feira (11).

Segundo o delegado Angel Martinez, o eletricista declarou que mantinha um relacionamento extraconjugal com Wanderley e que teria sido ameaçado de exposição à esposa. “Conseguimos localizar os objetos subtraídos, que eram dois telefones celulares, e com base neles a gente vai oficiar o judiciário pedindo a quebra do sigilo telemáticos”, explicou o delegado ao portal G1.

Wanderley Guanais Mineiro por Reprodução
Cassius Maximiliano Brancatti confesou crime por Reprodução
Cassius Maximiliano Brancatti foi registrado entrando e saindo de casa por Reprodução
Wanderley Guanais Mineiro foi assassinado por Reprodução
Cassius Maximiliano Brancatti confessou ter matado Wanderley Guanais Mineiro por Reprodução
Apesar da admissão do crime, os investigadores ainda tentam confirmar a motivação exata. O caso foi inicialmente registrado como latrocínio, mas a polícia ainda avalia se a classificação será mantida. Angel afirma que o suspeito deverá responder por homicídio doloso qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos.

Como foi o crime

Wanderley trabalhava em regime de plantão no domingo (9) e chegou ao local por volta das 8h10. Ele havia enviado um áudio ao empreiteiro informando que abriria o setor de vendas para atender um cliente. Aproximadamente às 9h30, o suspeito foi visto acessando o imóvel. As imagens indicam que ele saiu após 23 minutos.

Na manhã seguinte, um funcionário da obra encontrou manchas de sangue na escadaria e, ao checar o banheiro, achou o corretor caído e ensanguentado, com uma perfuração na região cervical.

