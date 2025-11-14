Eletricista confessa ter assassinado corretor que ameaçou revelar caso dos dois à esposa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:39
A Polícia Civil investiga as circunstâncias que levaram à morte do corretor Wanderley Guanais Mineiro, encontrado em um banheiro de obra no bairro Tupi, em Praia Grande (SP), na segunda-feira (10). O suspeito, o eletricista Cassius Maximiliano Brancatti, de 48 anos, foi detido um dia após o crime e confessou o homicídio.
Imagens de câmeras de segurança mostraram Cassius entrando no prédio na manhã de domingo (9) e deixando o local cerca de 20 minutos depois carregando a mochila do corretor. O carro usado no deslocamento também foi identificado, o que levou os policiais até a residência do suspeito, no bairro Nova Mirim, onde ele foi preso na terça-feira (11).
Segundo o delegado Angel Martinez, o eletricista declarou que mantinha um relacionamento extraconjugal com Wanderley e que teria sido ameaçado de exposição à esposa. “Conseguimos localizar os objetos subtraídos, que eram dois telefones celulares, e com base neles a gente vai oficiar o judiciário pedindo a quebra do sigilo telemáticos”, explicou o delegado ao portal G1.
Eletricista confessou ter matado amante
Apesar da admissão do crime, os investigadores ainda tentam confirmar a motivação exata. O caso foi inicialmente registrado como latrocínio, mas a polícia ainda avalia se a classificação será mantida. Angel afirma que o suspeito deverá responder por homicídio doloso qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos.
Como foi o crime
Wanderley trabalhava em regime de plantão no domingo (9) e chegou ao local por volta das 8h10. Ele havia enviado um áudio ao empreiteiro informando que abriria o setor de vendas para atender um cliente. Aproximadamente às 9h30, o suspeito foi visto acessando o imóvel. As imagens indicam que ele saiu após 23 minutos.
Na manhã seguinte, um funcionário da obra encontrou manchas de sangue na escadaria e, ao checar o banheiro, achou o corretor caído e ensanguentado, com uma perfuração na região cervical.