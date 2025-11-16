Emprego: Salvador tem 188 vagas com salários de até R$ 2,4 mil para segunda-feira (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 188 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (17). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Dedetizador
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter CNH A/B.
Salário: R$1.818,80 + benefícios
4 vagas
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso, carteira de reservista ou certificado da dispensa.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Manicure (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).
Salário: A combinar + transporte
2 vagas
Cabeleireiro (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
4 vagas
Operador de loja
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + transporte
4 vagas
Assistente administrativo
Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 1º semestre, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro de Coutos e adjacências.
Salário: R$1.912,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
6 vagas
Supervisor de loja
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Técnico em nutrição (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso na curso técnico na área.
Salário: R$2.491,72 + benefícios
1 vaga
Eletricista (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso TÉCNICO EM ELETRICISTA OU ELETROTÉCNICA, desejável ter trabalhado na área hospitalar.
Salário: R$2.258,28 + benefícios
1 vaga
Motorista entregador
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH A/B.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite e finais de semana.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
5 vagas
Operador de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Costureira
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.
Salário: R$1.850,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de deposito
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e experiência com depósito de gênero alimentício.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Coletor Poliguindaste
Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter CNH D.
Salário: R$1534,84 + benefícios
2 vagas
Atendente de Loja (vaga temporária do PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos de imprescindíveis: experiência com vendas, habilidade com rede sociais, vaga zoneada para os bairros: Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana.
Salário: R$1.580,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Professor series iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.300,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de classe (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Patisseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.655,00 + benefícios
1 vaga
Líder de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Entregador de Gás
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, ter CNH A.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Editor de mídias
Requisitos: Ensino superior completo em Designer Gráfico, 6 meses de experiência.
Salário: R$3.408,60 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (VAGA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA SIMM MULHER)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, ter conhecimento intermediáriio de informática.
Salário: R$800,00 + transporte
1 vaga
Ajudante de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gerente de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
70 vagas
Técnico de enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$2.010,70 + benefícios
1 vaga
Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.795,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de produção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$1.795,00 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga