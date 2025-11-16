OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 188 vagas com salários de até R$ 2,4 mil para segunda-feira (17)

Vagas são mediadas pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:00

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 188 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (17). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Dedetizador

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter CNH A/B.

Salário: R$1.818,80 + benefícios

4 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso, carteira de reservista ou certificado da dispensa.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Manicure (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + transporte

2 vagas

Cabeleireiro (vaga para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

4 vagas

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + transporte

4 vagas

Assistente administrativo

Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 1º semestre, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro de Coutos e adjacências.

Salário: R$1.912,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

6 vagas

Supervisor de loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em nutrição (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso na curso técnico na área.

Salário: R$2.491,72 + benefícios

1 vaga

Eletricista (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter curso TÉCNICO EM ELETRICISTA OU ELETROTÉCNICA, desejável ter trabalhado na área hospitalar.

Salário: R$2.258,28 + benefícios

1 vaga

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH A/B.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar à noite e finais de semana.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

5 vagas

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: R$1.850,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de deposito

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para carregar peso e experiência com depósito de gênero alimentício.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Coletor Poliguindaste

Requisitos: Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, ter CNH D.

Salário: R$1534,84 + benefícios

2 vagas

Atendente de Loja (vaga temporária do PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos de imprescindíveis: experiência com vendas, habilidade com rede sociais, vaga zoneada para os bairros: Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana.

Salário: R$1.580,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Professor series iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.300,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de classe (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Patisseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.655,00 + benefícios

1 vaga

Líder de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Entregador de Gás

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, ter CNH A.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Editor de mídias

Requisitos: Ensino superior completo em Designer Gráfico, 6 meses de experiência.

Salário: R$3.408,60 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (VAGA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º à noite), sem experiência, ter conhecimento intermediáriio de informática.

Salário: R$800,00 + transporte

1 vaga

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário, vaga zoneada para os seguintes bairros: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

70 vagas

Técnico de enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$2.010,70 + benefícios

1 vaga

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.795,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de produção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$1.795,00 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios