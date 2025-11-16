TREMEMBÉ

Sandrão afirma ter sido manipulada por Suzane von Richthofen: “Relacionamento intenso”

Relação durou cerca de três anos

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 10:00

Veja como está Sandrão hoje em dia Crédito: Reprodução

Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, voltou a falar sobre o período em que manteve um relacionamento com Suzane von Richthofen enquanto ambas cumpriam pena na Penitenciária de Tremembé. Em entrevista a Roberto Cabrini para o Domingo Espetacular, que vai ao ar neste domingo (16), ela afirmou ter sido manipulada pela ex-namorada.

Segundo Sandrão, ela e Suzane se conheciam desde 2007, mas só se envolveram entre 2013 e 2014 - logo após o fim da relação da ex-detenta com Elize Matsunaga. Em 2014, as duas formalizaram a união por meio de um “reconhecimento afetivo”, procedimento permitido pelo sistema prisional, e chegaram a dividir a mesma cela.

O romance terminou em 2016, com desentendimentos que resultaram até em uma disputa judicial por máquinas de costura. “Eu fui apaixonada sete anos por Suzane. Foi um relacionamento intenso. Acredito que, em algum momento, Suzane também deve ter se apaixonado por mim”, declarou.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia 1 de 5

Sandrão também comentou outros aspectos de sua passagem pelo sistema prisional. Condenada a 27 anos por sequestro, extorsão e homicídio, ela estava em liberdade condicional havia cerca de uma década e vinha mantendo discrição pública. “Eu nunca baixei minha cabeça, nem na comunidade onde cresci, nem no presídio”, afirmou.

Ao falar sobre o crime que a levou à condenação, disse ter sido apenas chamada para fazer uma ligação exigindo o resgate do adolescente sequestrado. “Se não pagar o resgate, eles vão matar o seu filho”, relembra.

Segundo ela, a família respondeu que não tinha dinheiro e pediu a devolução do jovem. Sandrão nega envolvimento direto na morte da vítima e reconhece o peso do caso. “A culpa é imensurável. Uma mãe perdeu o filho”, disse.