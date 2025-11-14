Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Inscrições estão abertas até 8 de dezembro

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18:57

A Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim, no Maranhão, abriu concurso público para preenchimento de 228 vagas para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), com salários de até R$ 4.867,77.

As inscrições estão abertas até 8 de dezembro e podem ser feitas no site da Fundação de Apoio Tecnológico (FUNATEC), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 75 a R$ 110.

O concurso oferece um total de 171 vagas de ampla concorrência, além de 15 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 42 vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP). É possível solicitar a isenção total da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que sejam Doadores de Medula Óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Vagas e Áreas Contempladas

Professor de Educação Infantil (26 vagas de ampla concorrência).

Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (26 vagas de ampla concorrência).

Professor de Língua Portuguesa (5 vagas de ampla concorrência).

Engenheiro Agrônomo (1 vaga).

Fiscal de Tributos (1 vaga).

Assistente Social (1 vaga).

Para o nível médio, destacam-se:

Auxiliar de Sala de Aula (32 vagas).

Auxiliar Administrativo (15 vagas).

Guarda Municipal (6 vagas).

Para o nível fundamental incompleto, há vagas para:

Auxiliar de Serviços Gerais (15 vagas).

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - AOSD (7 vagas).

Etapas da Seleção

O concurso será composto de DUAS etapas:

1ª Etapa: Prova Objetiva para todos os cargos.

2ª Etapa: Prova de Títulos (somente para os cargos de Professor).

2ª Etapa: Teste de Aptidão Física (TAF) (somente para o cargo de Guarda Municipal).

Tags:

Concurso Concurso Público

