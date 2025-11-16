Inscrições para programa de trainee na Bahia com salários de R$ 9,5 mil terminam neste domingo (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 07:00
As inscrições para o programa de trainee da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) terminam neste domingo (16). Os salários são de R$ 9,5 mil. A iniciativa busca jovens profissionais para uma imersão teórica e prática nas áreas de atuação da Companhia - Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.
Para participar, é necessário que o candidato tenha se formado entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, nos cursos de Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Geologia e Geofísica. As inscrições podem ser feitas aqui.
Ao longo de dois anos, os candidatos selecionados terão a oportunidade de experienciar uma jornada de transformação, com trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança. O Programa de Trainee da Ferbasa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes como mentores.
O programa ainda oferece benefícios como participação de lucros, prêmio férias, alimentação, transporte, assistência médica e odontológica, entre outros. Entre as competências requeridas estão: noções de gestão de projetos e processos; conhecimento em Inteligência Artificial; e inglês intermediário ou avançado. A previsão de admissão é março de 2026.
Sobre a Ferbasa
Fundada em 1961, pelo engenheiro José Corgosinho de Carvalho Filho, a Cia. de Ferro Ligas da Bahia é, atualmente, uma das 500 maiores empresas do Brasil e está entre as dez maiores indústrias em operação na Bahia (ranking Valor 1.000 de 2024). Com uma planta metalúrgica localizada no município de Pojuca, a Ferbasa atua ainda nos segmentos da Mineração, Recursos Florestais e Energia Renovável – todas as operações localizadas no estado da Bahia. Líder nacional na produção de ferroligas e única produtora de ferrocromo das Américas, a Ferbasa detém 95% das reservas nacionais de cromita, concentradas nos distritos baianos de Vale do Jacurici e Campo Formoso.