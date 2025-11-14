Acesse sua conta
Carlos Henrique Passos é reeleito presidente da Fieb

Empresário continuará liderando o Sistema S da Indústria baiana até o ano de 2030

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 19:41

Carlos Henrique Passos segue no comando da Fieb até 2030 Crédito: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

O atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, foi eleito nesta sexta-feira (14) para continuar à frente da instituição até março de 2030. O empresário ocupa a presidência da Federação desde 2023, quando Ricardo Alban deixou o cargo para assumir a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A nova diretoria foi eleita por unanimidade pelos presidentes dos sindicatos das indústrias e seus representantes legalmente constituídos, por meio da chapa única Conexão FIEB. A posse está prevista para abril de 2026. Em mensagem aos industriais, Passos ressaltou o compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional.

“Nosso principal papel aqui é organizar todas as entidades que compõem o Sistema FIEB, fortalecendo nossa atuação enquanto rede. Assumir a presidência da FIEB é uma honra e, sobretudo, uma grande responsabilidade. Representar a indústria baiana significa trabalhar pelo fortalecimento da produção, da inovação e do emprego, com olhar voltado para o futuro e compromisso com o desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou.

A nova gestão da FIEB reafirma o propósito de consolidar o Sistema FIEB como uma rede integrada e colaborativa, voltada à competitividade e à sustentabilidade da indústria baiana. A chapa tem como vice-presidentes Benedito Carneiro Filho, Carlos Alfano Neto, Cláudio Murilo Xavier, Hilton Barbosa Lima, Josair Santos Bastos, Luiz Fernando Kunrath, Renata Muller e Sérgio Pedreira Souza. O grupo ainda inclui 18 diretores efetivos, 12 suplentes e um Conselho Fiscal, formado por três membros efetivos e três suplentes.

Como delegados da FIEB junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), foram indicados Carlos Henrique Passos e Ricardo Alban, ex-presidente da FIEB e atual presidente da CNI.

O diretor Industrial da Braskem na Bahia, Carlos Alfano, vice-presidente da FIEB na chapa eleita, falou sobre a expectativa de se juntar ao “time”. “É muito positivo poder contribuir com o trabalho que já vem sendo feito, poder trazer um pouco da nossa experiência com toda a vivência industrial e os desafios e aprender também muito aqui com a troca com os diversos setores, com a equipe da FIEB, para a gente ajudar a continuar construindo uma indústria forte na Bahia que a gente precisa, ainda mais no momento desafiador que a indústria vive”, afirmou.

Trajetória e perfil

Engenheiro e sócio-diretor da Gráfico Empreendimentos Ltda, Carlos Henrique Passos, 64 anos, assumiu a presidência da FIEB em 2023, após Ricardo Alban ser eleito presidente da CNI. O dirigente possui especializações em Finanças Empresariais (FGV), Administração de Negócios (UCSal), Consultoria em Negócios (UnB) e Marketing (ESPM). Foi presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e 1º vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

