Inscrições para o programa de estágio da Corteva Agriscience seguem abertas até domingo, dia 16

Companhia oferece 89 vagas em nove estados e no Distrito Federal para jovens talentos em mais de 20 áreas de atuação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:06

O programa busca jovens talentos que desejam desenvolver competências técnicas e comportamentais em um ambiente colaborativo, diverso e inovador Crédito: Shutterstock

Neste domingo, 16 de novembro, termina o prazo para as inscrições do Programa de Estágio 2026 da Corteva Agriscience, multinacional que atua nos segmentos de sementes, defensivos agrícolas e biológicos. As candidaturas podem ser feitas pelo site da Cia de Estágios (Link). O início do estágio está previsto para fevereiro de 2026.

Ao todo, são 89 vagas distribuídas em 9 estados e no Distrito Federal, voltadas a estudantes de diversas áreas e cursos de graduação. O programa busca jovens talentos que desejam desenvolver competências técnicas e comportamentais em um ambiente colaborativo, diverso e inovador.

“Nosso programa tem como premissa maximizar as oportunidades de crescimento pessoal e profissional, permitindo que cada integrante possa fazer o melhor uso de toda a sua capacidade”, afirma Claudia Pohlmann, diretora de Recursos Humanos da Corteva Agriscience para a América Latina. “Essa iniciativa tem se consolidado como uma importante porta de entrada para jovens talentos, refletindo nosso compromisso com o desenvolvimento de profissionais representativos da sociedade e preparados para levar ao campo soluções sustentáveis e inovadoras”, complementa.

Oportunidades em diversas áreas

Os candidatos passarão por um processo seletivo que inclui inscrição on-line, apresentações, painéis, estudos de caso e entrevistas. Há posições em áreas como Agronomia, Biotecnologia, Engenharias (Química, Produção, Civil, Elétrica, Ambiental), Marketing, Comunicação, Relações Internacionais, Administração, Economia, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Design Gráfico, entre outras.

Os estudantes de Agronomia e cursos correlatos poderão atuar em setores como Comercial, Comercial de Campo, Pesquisa & Desenvolvimento, Produção de Sementes e Proteção de Cultivos, com jornada de 8 horas diárias (40 horas semanais). Já os estagiários de outras graduações atuarão em áreas corporativas como Finanças, Compras, Supply Chain, Licenciamento, Engenharia, Comunicação, TI, Segurança do Trabalho e Inteligência de Mercado, com carga horária de 6 horas diárias (30 horas semanais) e duração de até dois anos.

Benefícios e desenvolvimento

A Corteva oferece bolsa-auxílio de R$ 2.200 (6h/dia) e R$ 2.920 (8h/dia), além de assistência médica e odontológica, subsídio farmácia, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio internet, seguro de vida, Wellhub e apoio psicológico, jurídico e financeiro.

O programa de desenvolvimento é estruturado em três pilares — experiências, exposições e capacitação — e contempla feedbacks formais, mentoria e acesso a plataformas de aprendizagem on-line, como o LinkedIn Learning. A companhia também estimula o aprimoramento do inglês por meio de capacitações e oportunidades de prática do idioma.

Vagas por localidade

As oportunidades estão distribuídas em unidades da Corteva nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal.