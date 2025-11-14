Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resultado da Mega-Sena 2940, desta sexta-feira (14)

Prêmio será de R$ 100 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:23

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasi

O concurso de nº 2940 do jogo lotérico Mega-Sena, tradicionalmente sorteado às terças, quintas e sábados, será sorteado excepcionalmente na noite desta sexta-feira (14), Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Prêmio será de R$ 100 milhões.  O sorteio foi realocado em virtude do feriado deste sábado (15), data em que se celebra a Proclamação da República.

Os números sorteados serão divulgados a partir das 21h.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Leia mais

Imagem - Aposta de Salvador ganha mais de R$ 800 mil no prêmio principal da Lotofácil

Aposta de Salvador ganha mais de R$ 800 mil no prêmio principal da Lotofácil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Resultado da Lotofácil 3538, desta quinta-feira (13)

Imagem - Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'

Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'

Como faço para jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Dinheiro Loteria Mega-sena Prêmio Loterias

Mais recentes

Imagem - Criança de 5 anos morre após ser atacada por pitbull

Criança de 5 anos morre após ser atacada por pitbull
Imagem - Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia

Reações graves: Anvisa proíbe suplemente usado para emagrecer após produto causar vômitos e diarreia
Imagem - STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no julgamento do pai

STF tem maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por tentar interferir no julgamento do pai

MAIS LIDAS

Imagem - Os 12 signos recebem hoje (14 de novembro) sinais poderosos de renovação, cura e recomeço
01

Os 12 signos recebem hoje (14 de novembro) sinais poderosos de renovação, cura e recomeço

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)
02

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes recebem um sinal poderoso do universo hoje (14 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
03

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece

Imagem - Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador
04

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador