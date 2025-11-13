Acesse sua conta
Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'

Criança nasceu com 37 semanas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:13

Jovem descobriu gestação no quinto mês
Jovem descobriu gestação no quinto mês Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Sabrina Crislaine já estava no quinto mês de gestação quando descobriu que estava grávida. Aos 23 anos, a pernambucana de Palmares publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo em que compartilha como descobriu a gravidez, mesmo sem apresentar os sintomas habituais.

A técnica de enfermagem contou, em entrevista à Revista Crescer, que seu ciclo menstrual se tornou irregular após o nascimento da primeira filha, que hoje tem três anos. Dos sinais mais tradicionais de gravidez, apenas sentiu que estava urinando em excesso.

Jovem descobre gravidez no quinto mês

Jovem descobriu gestação no quinto mês por Reprodução/ Redes sociais

"Foi o que me fez desconfiar de alguma coisa, porque eu só urinei tanto assim na minha primeira gestação", contou.

Em seu relato, a jovem afirmou ainda que sentia algo como uma "bolinha" na barriga toda vez que se deitava, mas não chegava a ser um incômodo; por isso, não desconfiou que poderia ser um sintoma da gravidez. No quinto mês, decidiu fazer um teste de gravidez e recebeu o resultado positivo. Ainda sem acreditar, decidiu fazer a ultrassom, ocasião em que descobriu que já estava gestante de quase 20 semanas, conforme mostrou em um dos vídeos.

“Chorei, porque não estava nos meus planos, nem nos do meu marido. A gente já tinha a nossa filha e não pretendíamos, naquele momento, engravidar novamente”, relembrou o momento em que fez a primeira ultrassonografia.

O bebê, chamado Caleb, nasceu em dezembro do ano passado, cerca de três semanas antes do previsto. “Ele se apressou e quis passar o Natal e o Ano Novo fora da casinha”, brincou.

