NÃO PERCEBEU

Jovem engravida e só descobre no quinto mês de gestação: 'Gravidez silenciosa'

Criança nasceu com 37 semanas

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21:13

Jovem descobriu gestação no quinto mês Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Sabrina Crislaine já estava no quinto mês de gestação quando descobriu que estava grávida. Aos 23 anos, a pernambucana de Palmares publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo em que compartilha como descobriu a gravidez, mesmo sem apresentar os sintomas habituais.

A técnica de enfermagem contou, em entrevista à Revista Crescer, que seu ciclo menstrual se tornou irregular após o nascimento da primeira filha, que hoje tem três anos. Dos sinais mais tradicionais de gravidez, apenas sentiu que estava urinando em excesso.

Jovem descobre gravidez no quinto mês 1 de 10

"Foi o que me fez desconfiar de alguma coisa, porque eu só urinei tanto assim na minha primeira gestação", contou.

Em seu relato, a jovem afirmou ainda que sentia algo como uma "bolinha" na barriga toda vez que se deitava, mas não chegava a ser um incômodo; por isso, não desconfiou que poderia ser um sintoma da gravidez. No quinto mês, decidiu fazer um teste de gravidez e recebeu o resultado positivo. Ainda sem acreditar, decidiu fazer a ultrassom, ocasião em que descobriu que já estava gestante de quase 20 semanas, conforme mostrou em um dos vídeos.

“Chorei, porque não estava nos meus planos, nem nos do meu marido. A gente já tinha a nossa filha e não pretendíamos, naquele momento, engravidar novamente”, relembrou o momento em que fez a primeira ultrassonografia.