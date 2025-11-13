Acesse sua conta
Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil

Certames abrangem vagas de níveis fundamental, médio e superior

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:16

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

As inscrições para alguns concursos públicos entram na reta final nesta semana, oferecendo oportunidades com salários que chegam a R$ 44.008,52. As seleções abrangem vagas de níveis fundamental, médio e superior, com prazos de inscrição que vão até 14 de novembro.

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Concurso Ales

O concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo oferece 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior, com salários de até R$ 9.360,43. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de novembro, pelo site do IBGP, banca organizadora do certame. As provas objetivas serão aplicadas em 14 de dezembro (para analista e contador) e 21 de dezembro (para agente de polícia legislativa).

Concurso Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem aberto o concurso Alerj com 101 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações que variam de R$ 10.369,60 a R$ 44.008,52. As inscrições seguem até 13 de novembro no site da FGV, banca responsável pela seleção. A prova objetiva será realizada em 8 de fevereiro.

Concurso Iases

O concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) reúne 1.008 vagas para técnico superior socioeducativo e agente socioeducativo, com salários de até R$ 7.547,78. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro no site da banca IDCAP, organizadora do processo seletivo. A prova objetiva está programada para 14 de dezembro.

