OPORTUNIDADE

Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil

Certames abrangem vagas de níveis fundamental, médio e superior

Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:16

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

As inscrições para alguns concursos públicos entram na reta final nesta semana, oferecendo oportunidades com salários que chegam a R$ 44.008,52. As seleções abrangem vagas de níveis fundamental, médio e superior, com prazos de inscrição que vão até 14 de novembro.

Concurso Ales

O concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo oferece 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior, com salários de até R$ 9.360,43. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de novembro, pelo site do IBGP, banca organizadora do certame. As provas objetivas serão aplicadas em 14 de dezembro (para analista e contador) e 21 de dezembro (para agente de polícia legislativa).

Concurso Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem aberto o concurso Alerj com 101 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações que variam de R$ 10.369,60 a R$ 44.008,52. As inscrições seguem até 13 de novembro no site da FGV, banca responsável pela seleção. A prova objetiva será realizada em 8 de fevereiro.

Concurso Iases