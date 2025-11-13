Concursos públicos com inscrições até sexta (14) têm 1.144 vagas e salários até R$ 44 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:16
As inscrições para alguns concursos públicos entram na reta final nesta semana, oferecendo oportunidades com salários que chegam a R$ 44.008,52. As seleções abrangem vagas de níveis fundamental, médio e superior, com prazos de inscrição que vão até 14 de novembro.
Cinco dicas para se preparar para concursos
O concurso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo oferece 35 vagas para cargos de níveis fundamental e superior, com salários de até R$ 9.360,43. As inscrições ficam abertas até o dia 13 de novembro, pelo site do IBGP, banca organizadora do certame. As provas objetivas serão aplicadas em 14 de dezembro (para analista e contador) e 21 de dezembro (para agente de polícia legislativa).
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem aberto o concurso Alerj com 101 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações que variam de R$ 10.369,60 a R$ 44.008,52. As inscrições seguem até 13 de novembro no site da FGV, banca responsável pela seleção. A prova objetiva será realizada em 8 de fevereiro.
O concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) reúne 1.008 vagas para técnico superior socioeducativo e agente socioeducativo, com salários de até R$ 7.547,78. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro no site da banca IDCAP, organizadora do processo seletivo. A prova objetiva está programada para 14 de dezembro.