Inscrições para concurso público com 100 vagas e salários de até R$ 44 mil terminam nesta quinta (13)

Vagas são para níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:01

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

As inscrições para os concursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que juntos somam mais de 100 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro reserva, terminam nesta quinta-feira (13). Os salários vão até R$ 44 mil. As seleções contemplam cargos de níveis médio e superior para o cargo de Especialista Legislativo e nível superior em Direito para Procurador Legislativo.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

As taxas variam conforme o cargo:

R$ 85,00 para Especialista Legislativo – Nível III (nível médio);

R$ 110,00 para Especialista Legislativo – Nível IV (nível superior);

R$ 285,00 para Procurador Legislativo.

Poderão solicitar isenção da taxa candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e pessoas que tenham atuado como mesários no Estado do Rio de Janeiro. O pedido deve ser feito entre 13 e 15 de outubro de 2025, também pelo portal da FGV.

Cargos e vagas

O edital nº 01/2025 oferta 98 vagas para o cargo de Especialista Legislativo, distribuídas entre diferentes áreas, como Administração, Recursos Humanos, Controle Interno, Comunicação Social, Orçamento e Finanças, Medicina, Enfermagem, Assistência Social e outras.

Já o edital nº 02/2025 prevê três vagas imediatas para o cargo de Procurador Legislativo, com remuneração inicial de R$ 44.008,52.

Etapas dos concursos

Para Especialista Legislativo, as etapas variam conforme o nível:

Nível III (médio): apenas prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Nível IV (superior): prova objetiva e discursiva, ambas eliminatórias e classificatórias.

Já o concurso para Procurador Legislativo contará com prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos, todas com caráter eliminatório e/ou classificatório. As provas serão realizadas no Rio de Janeiro, com possibilidade de aplicação também em Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes no caso do concurso de Especialista Legislativo.

Cotas e inclusão

Ambos os editais preveem reservas de vagas para grupos específicos: 5% para pessoas com deficiência; 20% para candidatos autodeclarados negros ou indígenas; e 10% para pessoas em situação de hipossuficiência econômica.

Os candidatos que optarem por concorrer por cotas deverão apresentar documentação comprobatória e, no caso de autodeclaração racial, passar por procedimento de heteroidentificação conforme normas da Alerj e legislação estadual vigente.

Validade