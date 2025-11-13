OPORTUNIDADE

Salários de R$ 7,5 mil: inscrições para programa de trainee da Bracell terminam nesta quinta (13)

Há vagas para quatro cidades baianas: Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios

Millena Marques

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07:01

Fábrica da Bracell em Camaçari Crédito: Acervo Bracell

As inscrições para o Programa de Trainee 2026 da Bracell e MS Florestal, empresas do grupo RGE (Royal Golden Eagle) no Brasil, terminam nesta quinta-feira (13). As vagas contemplarão candidatos que concluíram a graduação entre dezembro de 2023 ou concluirão em dezembro deste ano. Os salários são de R$ 7,5 mil. Os interessados devem se inscrever no site oficial da empresa.

Os trainees selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados da Bahia, nas unidades de Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios; Pernambuco (Pombos); São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos); e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu).

“Queremos que nossos trainees tenham conhecimento mais abrangente e completo das operações e negócios da Bracell. Portanto, durante o programa, eles poderão conhecer áreas correlatas à sua área de atuação inicial, ampliando a visão do negócio e fortalecendo seu desenvolvimento”, diz Marcela Fagundes Pereira, gerente sênior de Recursos Humanos da Bracell.

Etapas

A primeira etapa do processo seletivo será online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026.

Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.