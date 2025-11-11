FUNDAMENTAL AO SUPERIOR

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil

Seleção terá provas objetiva, prática e de títulos

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:02

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Vidal Ramos, em Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público regido pelo edital nº 01/2025. O certame, organizado pela Actio Assessoria, oferece 19 vagas imediatas para diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades visam preencher cargos efetivos do quadro municipal.

Concurso da Prefeitura de Vidal Ramos 1 de 4

Vagas

Há duas vagas para candidatos de nível alfabetizado no cargo de Agente Operacional. Para quem possui as séries iniciais do ensino fundamental, são seis vagas distribuídas entre Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Operador de Equipamentos e Operador de Máquinas Agrícolas.

Também há uma vaga de Atendente Geral para candidatos com ensino fundamental completo. Para nível médio, são quatro vagas destinadas ao cargo de Monitor de Transporte Escolar.

As demais seis vagas são para nível superior completo, nos cargos de Professor de Pedagogia, Dentista e Fonoaudiólogo.

Os salários variam de R$ 1.562,40 a R$ 6.995,93, com jornadas que podem chegar a 44 horas semanais, conforme o cargo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela Internet, no site da Actio Assessoria. O prazo começa às 10h de 10 de novembro e segue até as 15h de 9 de dezembro.

A taxa de participação custa R$ 50, R$ 70 ou R$ 100, a depender da escolaridade exigida.

Provas

Todos os inscritos realizarão prova objetiva na provável data de 11 de janeiro de 2026, no turno da manhã, com duração de três horas. A avaliação contará com 40 questões de múltipla escolha abrangendo:

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

Além disso, haverá:

Prova de títulos para o cargo de Professor de Pedagogia