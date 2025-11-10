VEJA VAGAS

Prefeitura oferece salários de até R$ 23 mil em concurso público

Inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 23:33

Ilha Comprida, em São Paulo Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Ilha Comprida

A prefeitura de Ilha Comprida, no estado de São Paulo, abriu inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para dez cargos, com dois editais. As candidaturas podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (10) até o dia 11 de dezembro. Os salários chegam a R$ 23 mil. As jornadas variam entre 20 e 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas da Saúde e Educação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Mais. A taxa de inscrição é de R$57,00, paga vagas de nível fundamental; R$ 66,00 para cargos de nível médio; e R$ 78,00 para os candidatos de nível superior.

Vagas e salários

Veja todas as vagas do concurso da prefeitura de Ilha Comprida 1 de 13

Etapas e prazos

As provas do Edital nº 02/2025, para a área da Saúde, estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, em dois períodos - manhã e tarde. Já as provas do Edital nº 01/2025, para a área da Educação, estão previstas para ocorrer no dia 01 de fevereiro de 2026, também em dois períodos.