TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:21
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) abriu inscrições para concurso público com 30 vagas para nível superior e remuneração inicial de R$ 12.502,85, além de vale-alimentação de R$ 2.073,54. As provas estão previstas para janeiro de 2026.
As inscrições abrem nesta segunda-feira (10) e vão até 10 de novembro e 9 de dezembro. Elas podem ser feitas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. O edital contempla oportunidades em diferentes áreas, como Direito, Contabilidade, Engenharia, Medicina e Comunicação Social.
Concurso TCE-MG
Do total de 30 vagas, a maior parte é destinada ao cargo de Analista de Controle Externo, que reúne especialidades como:
Ciência da Computação
Ciências Atuariais
Ciências Contábeis
Direito
Engenharia
Há ainda chances para Arquivista, Bibliotecário, Comunicador Social, Psicólogo e Médico. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans.
Além do salário inicial superior a R$ 12 mil, os aprovados contam com:
Vale-alimentação de R$ 2.073,54
Assistência à saúde de R$ 937,64
Plano de carreira, com progressões anuais e promoções horizontais e verticais
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 180. Candidatos desempregados, doadores de sangue, hipossuficientes e mesários em eleições de MG podem solicitar isenção.
A seleção terá prova objetiva e discursiva, ambas aplicadas no mesmo dia, 25 de janeiro. O exame contará com questões de conhecimentos gerais e específicos, a depender da área escolhida.
A prova discursiva terá duas questões, totalizando 20 pontos - uma sobre tema geral e outra sobre o conteúdo específico do cargo.
O edital já passou por atualizações recentes, com mudanças no conteúdo programático para os cargos de Médico e Analista de Controle Externo. A última retificação foi publicada em 20 de outubro.
O último concurso do TCE-MG aconteceu em 2018, com 39 vagas para nível superior e salário inicial de R$ 7.165,87. Desde então, a demanda por novos servidores cresceu, especialmente em áreas ligadas à fiscalização e auditoria.