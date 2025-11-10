Acesse sua conta
Senai abre mais de 100 vagas para cursos gratuitos na Bahia

Inscrições estão abertas até 28 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:16

Senai Cimacte
Senai Cimatec Crédito: Divulgação

O Senai Bahia está com 102 vagas abertas para cursos de aprendizagem industrial básica. As vagas são ofertadas nos nos municípios de Camaçari, Feira de Santana, Itapetinga, Juazeiro, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente via internet no período de 10 a 28 de novembro de 2025, no site do Senai. É permitido que cada candidato se inscreva para apenas um único curso.

A seleção dos candidatos para matrícula seguirá a ordem cronológica de inscrição, limitada ao número de vagas e desde que atendam aos requisitos e apresentem a documentação completa. A relação final de todos os matriculados será divulgada em 04 de dezembro de 2025 no site do processo seletivo.

Podem participar do processo seletivo, os candidatos devem ter idade entre 14 e 21 anos (podendo variar conforme o curso), estar cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio.

Para a inscrição, é obrigatório anexar documentos como atestado de conclusão ou histórico escolar (frente e verso), documento de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte ou CTPS), CPF próprio, comprovante de residência atualizado e uma foto 3x4. Candidatos com deficiência devem anexar laudo médico.

Tags:

Vagas Cursos

