EMPREGOS E SOLUÇÕES

Última semana para se inscrever no programa de estágio da Gerdau; são 150 vagas disponíveis

Inscrições para o G.Start 2026 são válidas até 16 de novembro; 110 vagas são para cursos de engenharia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:22

Para se inscrever, é necessário que os candidatos e candidatas estejam matriculados em cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura Crédito: Divulgação

As inscrições para o programa de estágio da Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço, se encerram nesta semana, no dia 16 de novembro. O G.Start tem como objetivo atrair talentos, oferecendo uma trilha de desenvolvimento elaborada para potencializar o futuro de cada integrante. São 150 vagas abertas em 12 estados, das quais 110 são oportunidades voltadas a estudantes de cursos de Engenharia. Os interessados podem se inscrever pelo site.

Para se inscrever, é necessário que os candidatos e candidatas estejam matriculados em cursos de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura nas seguintes áreas: Administração, Biologia, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias (Agronômica, Ambiental, Civil, Materiais, Eletrônica, Elétrica, Florestal, Mecatrônica, Mecânica, Metalúrgica, Química, Computação, Controle e Automação, , Produção e de Segurança), Estatística, Gestão de Produção, Jornalismo, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Públicas, Relações internacionais, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Os interessados também devem ter a conclusão do curso prevista entre junho de 2027 e junho de 2029, disponibilidade para uma carga horária de 6 horas diárias e residir nas proximidades da unidade escolhida. O programa de estágio está programado para começar em fevereiro de 2026 e pode ter duração de um a dois anos.

De acordo com a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon, todas as pessoas que atendam aos pré-requisitos serão bem-vindas e não há um limite de idade para se inscrever. “Acreditamos no poder do aprendizado na prática e na força das conexões humanas para formar os profissionais do futuro. O G.Start oferece uma jornada de desenvolvimento profundamente integrada ao dia a dia da operação, com troca constante entre estagiários, tutores e líderes. Mais do que abrir portas, queremos construir pontes, para que novos talentos cresçam conosco, contribuindo com a construção da Gerdau do futuro”, afirma.

O programa G.Start proporciona não apenas suporte e desenvolvimento profissional, mas também um pacote de benefícios completo, que abrange uma bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio transporte (dependendo da região), vale-refeição nas unidades sem refeitório, além de plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, Einstein Conecta, auxílio-farmácia e o Programa +Cuidado, que disponibiliza profissionais especializados para apoiar colaboradores da companhia e seus dependentes em questões psicológicas e financeiras.

As vagas estão disponíveis nas unidades da companhia nos estados de Alagoas (Maceió), Ceará (Caucaia e Maracanaú), Distrito Federal (Brasília), Espírito Santo (Vitória), Goiás (Aparecida de Goiânia), Minas Gerais (Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ouro Branco, Ouro Preto e Três Marias), Paraná (Araucária e Guaíra), Pernambuco (Cabo de Santo Agostinho e Recife), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Rio Grande do Sul (Arroio dos Ratos, Butiá, Canoas, Charqueadas, Sapucaia do Sul e Porto Alegre), São Paulo (Araçariguama, Bauru, Cotia, Guarulhos, Pindamonhangaba, São José dos Campos e São Paulo) e Santa Catarina (Chapecó).

A Gerdau está presente em 7 países nas Américas e conta com 30 mil colaboradores e colaboradoras em suas operações. A empresa é a maior recicladora da América Latina e tem na sucata uma importante matéria-prima: cerca de 70% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, 10 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço.

Serviço:

Programa de Estágio G.Start 2026

Inscrições até 16 de novembro

Para mais informações, acesse o site.