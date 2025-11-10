EMPREGOS E SOLUÇÕES

Fundação Cargill abre 40 bolsas para curso de gastronomia em Barreiras (BA)

Iniciativa do Programa Raízes da Transformação oferece formação e apoio a empreendedores para promover inclusão e geração de renda local

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:22

O curso é totalmente gratuito e voltado para moradores de Barreiras interessados em atuar na área gastronômica, como nano, micro ou pequenos empreendedores Crédito: Shutterstock

Criado pela Fundação Cargill para promover a transformação de comunidades por meio da capacitação profissional, empreendedorismo e combate ao desperdício de alimentos, o Programa Raízes da Transformação vai oferecer 40 (quarenta) bolsas integrais para o curso de Gastronomia e Alimentação em parceria com o SENAI de Barreiras (BA). O prazo para inscrições vai até o próximo dia 18. Edital e formulário para inscrições estão disponíveis neste link.

O curso é totalmente gratuito e voltado para moradores de Barreiras interessados em atuar na área gastronômica, como nano, micro ou pequenos empreendedores – ou para quem deseja iniciar carreira no setor de alimentação. O processo de seleção dos candidatos vai valorizar a diversidade e o impacto comunitário. Serão priorizadas pessoas de comunidades negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+,mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, maiores de 50 anos e moradores dos bairros Vila Rica, Vila Amorim, São Sebastião e Santo Antônio. A situação socioeconômica dos candidatos também será considerada na avaliação. Todas as pessoas interessadas devem ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Em agosto, o curso de Gastronomia e Alimentação promovido pelo Programa Raízes da Transformação em parceria com o SENAI em Barreiras formou a primeira turma, com 34 concluintes, entre eles Adna Maria de Jesus Marques, que trabalha como microempreendedora individual, produzindo itens de padaria e confeitaria. “É um curso excelente. Aprendi bastante e já estou colocando em prática”, revela.

Cronograma

Contato inicial e entrevistas serão realizadas durante o mês de novembro. A divulgação da lista de selecionados acontecerá até a primeira semana de dezembro, quando os da lista de selecionados acontecerá até a primeira semana de dezembro, quando os da lista de selecionados acontecerá até a primeira semana de dezembro, quando os candidatos serão convocados para efetivar a matrícula. A aula inaugural do curso de Gastronomia e Alimentação está programada para o dia 12 de janeiro.

O curso será oferecido na modalidade presencial, com duração aproximada de quatro meses. A carga horária, com mais de 100 horas, será dividida em três módulos: gestão de negócios na gastronomia, alimentação segura e sustentável e aulas práticas. Os participantes receberão um kit com material didático e camisetas personalizadas. Os concluintes, que receberão certificados reconhecidos pelo SENAI, terão seus perfis cadastrados no banco de currículos da instituição. Quem finalizar o curso também será convidado para palestras temáticas e poderá participar de um módulo bônus, sobre fotografia e design digital, orientado a vendas na internet e em redes sociais.

