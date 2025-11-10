OPORTUNIDADE

Empresa lança programa de trainee com salário de R$ 9,4 mil; veja como participar da seleção

Inscrições ficam abertas até o dia 24 de novembro

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 17:12

Empresa lança programa de trainee com salário de R$ 9,4 mil; veja como participar da seleção Crédito: Divulgação

Empresa global de tecnologia industrial reconhecida pela Forbes AI 50 como uma das líderes mundiais em inteligência artificial aplicada à indústria, a Tractian acaba de abrir as inscrições para o Sales Trainee Program 2026. Com salário inicial de R$ 9,4 mil - acima do oferecido por gigantes como Itaú, Ambev e Stone-, bônus ilimitados e trilha acelerada de desenvolvimento, o processo seletivo é nacional e oferece aos participantes acompanhamento direto dos fundadores da empresa e mentoria com especialistas de referência global, em um ambiente de alta performance e aprendizado contínuo.

Voltado a jovens engenheiros e profissionais formados em Administração ou Ciências Exatas, o programa busca talentos interessados em iniciar a carreira unindo o conhecimento técnico a projetos com impacto real em resultados, atuando com vendas técnicas. A iniciativa integra a estratégia de expansão do recém-inaugurado Tractian AI Center, o maior centro privado de IA industrial da América Latina, e tem como objetivo formar profissionais capazes de liderar o futuro da indústria com base em dados, inovação e performance.

“O trainee é a porta de entrada para quem quer construir o futuro da indústria com tecnologia de ponta. Buscamos pessoas curiosas, criativas e dispostas a aprender rápido, profissionais que queiram transformar dados, engenharia e inovação em resultados reais”, afirma Leonardo Vieira, founder e CRO da Tractian.

O Sales Trainee Program 2026 oferece remuneração anual próxima de R$ 125 mil, com possibilidade real de dobrar o valor conforme a performance. Após a formação, os participantes podem evoluir para cargos como Account Executive, Sales Engineer ou Customer Success Manager, com média salarial acima de R$ 400 mil por ano - e casos que ultrapassam R$ 950 mil anuais.

“Queremos formar profissionais que entendam tanto de sensores e dados quanto de negócios e impacto. Desde os primeiros meses, os trainees são desafiados a desenvolver projetos que geram resultados mensuráveis para grandes indústrias”, reforça Yasmim Sumitani, Head of Campus Programs.

Os participantes do programa atuarão diretamente no Tractian AI Center, localizado na zona sul de São Paulo. Inspirado na Stargate da OpenAI, o campus recebeu R$ 60 milhões em investimentos (R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 15 milhões via FINEP) e conta com 10 mil metros quadrados, capacidade para 1.200 profissionais e seis hubs especializados - em inteligência artificial, hardware, software, ciência de dados, robótica autônoma e monitoramento industrial.

O espaço abriga uma das maiores bases privadas de supercomputação do continente, com capacidade equivalente a 20 mil PlayStation 5 operando simultaneamente, dedicada ao desenvolvimento de sistemas de IA industrial. Também reúne laboratórios com máquinas reais, permitindo testar tecnologias em escala prática antes de chegarem às fábricas.

A empresa adota um modelo de crescimento baseado em performance, com meritocracia e autonomia desde o primeiro dia. “A Tractian é, ao mesmo tempo, uma empresa de tecnologia e uma escola de liderança. Recompensamos desempenho com aprendizado, liberdade e velocidade de crescimento”, completa Vieira.

Processo seletivo e benefícios

As inscrições ficam abertas até 24 de novembro de 2025, com as seguintes etapas: prova de potencial (online e assíncrona) - a partir de 29 de novembro; bootcamp (online e assíncrono) - de 7 à 9 de janeiro de 2026; e etapa final presencial em São Paulo no dia 17 de janeiro de 2026. As vagas são presenciais em São Paulo, com início em fevereiro de 2026, e exigem disponibilidade para viagens em todo o Brasil.

Entre os benefícios estão R$ 1.035 em saldo flexível via Caju, Gympass, incentivo adicional de R$ 300 mensais para práticas esportivas, subsídio para educação e desenvolvimento profissional, programa de doações corporativas e até viagem internacional a cada quatro anos para o destino escolhido pelo colaborador. O lançamento do programa marca um novo ciclo de crescimento da Tractian, que prevê mil contratações em cinco anos, sendo 200 até o fim de 2025, em áreas como inteligência artificial, engenharia de software, ciência de dados, hardware, robótica e produto.