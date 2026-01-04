Acesse sua conta
Prefeitura tem concurso público aberto com 487 vagas e salários de até R$ 6,7 mil até segunda-feira (5)

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:30

Imagens da cidade de Viana
Imagens da cidade de Viana Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Viana, no estado do Espírito Santo, estão abertas até esta segunda-feira (5). O certame tem 487 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do certame é para três vagas para Contador e uma vaga para Analista de TI, com remuneração de R$ 6,7 mil, sendo R$ 6,2 mil de salário-base somados a R$ 550 de auxílio-alimentação. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Vagas e salários foram divulgados
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 66,50 para nível médio e R$ 95 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Viana faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória e tem economia baseada no comércio, serviços e pequenas indústrias. O município também é reconhecido por sua expansão urbana recente e pelas opções de lazer em meio à natureza.

Imagens da cidade de Viana
Resumo do concurso

? Inscrições: 02/12/2025 a 05/01/2026

? Vagas: 487

? Salário: até R$ 6.700

? Níveis: médio e superior

? Banca: Instituto Consulpam

? Local: Viana (ES)

? Edital: disponível no site da banca organizadora

