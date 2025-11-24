OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 105 vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:05

Vagas são para Prefeitura de Campo Novo Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Campos Novos, no estado de Santa Catarina, abriu concurso público com 105 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições estarão abertas do dia 21 de novembro de 2025 até as 16h do dia 22 de dezembro de 2025.

O maior destaque do certame é para o cargo de Arquiteto, que oferece uma vaga com salário de R$ 12.271,96 e jornada semanal de 40 horas. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Campos Novos 1 de 4

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 100,00 para nível fundamental, R$ 120,00 para nível médio/técnico e R$ 150,00 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros. Campos Novos é um município do Meio-Oeste catarinense, com economia pautada pela agricultura, agropecuária e indústrias de processamento.

A cidade é conhecida pelo forte setor agroindustrial, por eventos tradicionais e pelo crescimento constante característico da região.

Veja imagens de Campos Novos 1 de 4

Resumo do concurso

Inscrições: 21/11/2025 a 22/12/2025 (até 16h)

Vagas: 105

Salário: até R$ 12.271,96

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Banca: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE)