Prefeitura tem concurso aberto com 224 vagas e salários de até R$ 4,3 mil até segunda-feira (24)

Vagas são para níveis fundamental, médio e superior

Wendel de Novais

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para a cidade de Nova Veneza Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Nova Veneza, no estado de Goiás, estão abertas e seguem até o dia 24 de novembro. O certame oferece 224 vagas imediatas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O edital foi publicado pela Itame Consultoria, banca responsável pela organização do concurso.

O maior destaque do certame é para o cargo de Enfermeiro de Posto de Saúde da Família (PSF), que oferece 2 vagas, salário inicial de R$ 4.318,18 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Outro cargo de grande relevância é o de Pedagogo, que possui 49 vagas — sendo 47 de ampla concorrência e 2 destinadas a pessoas com deficiência. Para a função, o salário inicial é de R$ 3.543,28, com jornada semanal de 30 horas. Para acessar a lista completa de vagas e informações detalhadas, é possível consultar o edital no site da banca.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Itame Consultoria. Além da prova objetiva, alguns cargos poderão contar com etapa de títulos, conforme critérios definidos no edital.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para compor equipes nas áreas de saúde, educação, administração e serviços públicos.

Nova Veneza é um município da Região Metropolitana de Goiânia, com rápido crescimento populacional e econômico. A cidade se destaca pelo clima interiorano, pela proximidade com a capital e pela expansão de empreendimentos locais, que impulsionam setores como comércio e serviços.

Resumo do Concurso

Inscrições: 20/10 a 24/11

Vagas: 224

Salário: até R$ 4.318,18

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Itame Consultoria