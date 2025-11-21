OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:03

Vagas são para a cidade de Bertioga Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Bertioga, no estado de São Paulo, abriu concurso público com 150 vagas distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de dezembro, no site da banca organizadora.

O maior destaque do certame é para o cargo de médico, que oferece 33 vagas e remuneração de R$ 6.600,00, para jornada de trabalho prevista em edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBAM Concursos, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 61,51 para nível fundamental, R$ 80,28 para nível médio e R$ 100,09 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para reforçar equipes em áreas como saúde, educação, assistência social, manutenção urbana, serviços operacionais e administração pública.

Bertioga é um município do litoral paulista conhecido por suas praias extensas, manguezais preservados, belezas naturais e por abrigar uma das maiores áreas de Mata Atlântica contínua do estado. A economia local é impulsionada pelo turismo, comércio e serviços.

Resumo do concurso

Inscrições: até 18/12

Vagas: 150

Salário: até R$ 6.600,00

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBAM Concursos