Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 150 vagas e salários de até R$ 6,6 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:03

Vagas são para a cidade de Bertioga
Vagas são para a cidade de Bertioga Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Bertioga, no estado de São Paulo, abriu concurso público com 150 vagas distribuídas entre cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de dezembro, no site da banca organizadora.

O maior destaque do certame é para o cargo de médico, que oferece 33 vagas e remuneração de R$ 6.600,00, para jornada de trabalho prevista em edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Prefeitura de Bertioga

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBAM Concursos, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 61,51 para nível fundamental, R$ 80,28 para nível médio e R$ 100,09 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para reforçar equipes em áreas como saúde, educação, assistência social, manutenção urbana, serviços operacionais e administração pública.

Bertioga é um município do litoral paulista conhecido por suas praias extensas, manguezais preservados, belezas naturais e por abrigar uma das maiores áreas de Mata Atlântica contínua do estado. A economia local é impulsionada pelo turismo, comércio e serviços.

Bertioga

Vagas são para a cidade de Bertioga por Reprodução
por Reprodução
Vagas são para a cidade de Bertioga por Reprodução
Vagas são para a cidade de Bertioga por Reprodução
1 de 4
Vagas são para a cidade de Bertioga por Reprodução

Resumo do concurso

Inscrições: até 18/12

Vagas: 150

Salário: até R$ 6.600,00

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBAM Concursos

Local: Bertioga (SP)

Edital: disponível no site do IBAM Concursos

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil até terça-feira (18)

Prefeitura tem concurso aberto com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil até terça-feira (18)

Tags:

Vagas Concurso Concurso Público Prefeitura Edital Salários

Mais recentes

Imagem - Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM

Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM
Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
Imagem - Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

MAIS LIDAS

Imagem - Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia
01

Sem cumprir exigências, Mirassol pode perder vaga na Libertadores e beneficiar Bahia

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
02

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)
04

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)