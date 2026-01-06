Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:00
As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados estão abertas. O edital prevê 70 vagas imediatas e 70 para cadastro de reserva, totalizando 140 oportunidades para cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, com lotação exclusiva em Brasília (DF).
Os interessados podem se inscrever até 26 de janeiro. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 8 de março, em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sob responsabilidade do Cebraspe.
O que diz edital da Câmara dos Deputados com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil
O cargo com maior remuneração é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, com salário inicial de R$ 30.853,99. Para concorrer, é exigido diploma de graduação em qualquer área, desde que reconhecido pelo MEC.
Já o cargo de Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo oferece remuneração inicial de R$ 21.008,19, também com exigência de graduação em qualquer área.
Ambas as funções têm jornada de 40 horas semanais e exigem permanência mínima de três anos na unidade de primeira lotação.
Analista Legislativo
Atua no planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas, com apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social. Também presta assistência à Mesa Diretora, comissões e lideranças, além de elaborar documentos e organizar dados legislativos, administrativos e orçamentários.
Técnico Legislativo
Desenvolve atividades técnicas de planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos. Presta suporte técnico, operacional e material às unidades da Câmara, elabora e analisa documentos e relatórios e participa do desenvolvimento de planos e projetos ligados à gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, orçamentários e de informação.
Das 70 vagas imediatas, 35 são para Analista Legislativo e 35 para Técnico Legislativo, com a seguinte distribuição em cada cargo:
22 para ampla concorrência
2 para pessoas com deficiência
9 para pretos e pardos
1 para pessoa indígena
1 para pessoa quilombola
O cadastro de reserva repete a mesma proporção.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe até 26 de janeiro.
A taxa varia entre R$ 100 e R$ 130 e pode ser paga até 28 de janeiro. Candidatos que atendem aos critérios do edital podem solicitar isenção entre 5 e 12 de janeiro.
Inscrições: 05/01/2026 a 26/01/2026
Isenção da taxa: 05/01/2026 a 12/01/2026
Pagamento da taxa: até 28/01/2026
Provas objetiva e discursiva: 08/03/2026
Padrão preliminar da discursiva: 10/03/2026
Gabaritos preliminares: 13/03/2026
Para tomar posse, o candidato aprovado deve:
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos políticos reconhecidos);
Estar em dia com obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;
Ter 18 anos ou mais na data da posse;
Comprovar aptidão física e mental;
Apresentar diploma de graduação exigido no edital.