Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil

Edital não exige graduação específica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:00

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas
Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados estão abertas. O edital prevê 70 vagas imediatas e 70 para cadastro de reserva, totalizando 140 oportunidades para cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, com lotação exclusiva em Brasília (DF).

Os interessados podem se inscrever até 26 de janeiro. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 8 de março, em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sob responsabilidade do Cebraspe.

O que diz edital da Câmara dos Deputados com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil

Câmara dos Deputados abre edital com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil por Edital

Salários e requisitos

O cargo com maior remuneração é o de Analista Legislativo – especialidade Processo Legislativo e Gestão, com salário inicial de R$ 30.853,99. Para concorrer, é exigido diploma de graduação em qualquer área, desde que reconhecido pelo MEC.

Já o cargo de Técnico Legislativo – especialidade Assistente Legislativo e Administrativo oferece remuneração inicial de R$ 21.008,19, também com exigência de graduação em qualquer área.

Ambas as funções têm jornada de 40 horas semanais e exigem permanência mínima de três anos na unidade de primeira lotação.

Atribuições

Analista Legislativo

Atua no planejamento, orientação e execução de atividades administrativas e legislativas, com apoio técnico em áreas como gestão de pessoas, orçamento, finanças, tecnologia da informação, licitações, contratos e comunicação social. Também presta assistência à Mesa Diretora, comissões e lideranças, além de elaborar documentos e organizar dados legislativos, administrativos e orçamentários.

Técnico Legislativo

Desenvolve atividades técnicas de planejamento, controle e execução de trabalhos legislativos e administrativos. Presta suporte técnico, operacional e material às unidades da Câmara, elabora e analisa documentos e relatórios e participa do desenvolvimento de planos e projetos ligados à gestão de recursos humanos, materiais, financeiros, orçamentários e de informação.

Distribuição das vagas

Das 70 vagas imediatas, 35 são para Analista Legislativo e 35 para Técnico Legislativo, com a seguinte distribuição em cada cargo:

22 para ampla concorrência

2 para pessoas com deficiência

9 para pretos e pardos

1 para pessoa indígena

1 para pessoa quilombola

O cadastro de reserva repete a mesma proporção.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe até 26 de janeiro.

A taxa varia entre R$ 100 e R$ 130 e pode ser paga até 28 de janeiro. Candidatos que atendem aos critérios do edital podem solicitar isenção entre 5 e 12 de janeiro.

Cronograma

Inscrições: 05/01/2026 a 26/01/2026

Isenção da taxa: 05/01/2026 a 12/01/2026

Pagamento da taxa: até 28/01/2026

Provas objetiva e discursiva: 08/03/2026

Padrão preliminar da discursiva: 10/03/2026

Gabaritos preliminares: 13/03/2026

Requisitos para posse

Para tomar posse, o candidato aprovado deve:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos políticos reconhecidos);

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares, quando aplicável;

Ter 18 anos ou mais na data da posse;

Comprovar aptidão física e mental;

Apresentar diploma de graduação exigido no edital.

