Após Mega da Virada, Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta terça (6)

Valor chega a R$ 3,5 milhões

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06:21

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Após o sorteio bilionário da Mega da Virada, a Mega-Sena vai sortear nesta terça-feira (6) mais uma bolada. A previsão é que o vencedor ganhe até R$ 3,5 milhões, se acertar as cinco dezenas sorteadas.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, no site das Loterias Caixa e no aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. Para apostar online, é necessário realizar um cadastro com dados pessoais no primeiro acesso.

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de ganhar. Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, a partir das 21h.

Quem ganhou a Mega da Virada?

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, sorteada na quinta-feira (1º), e dividiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso. Cada vencedor ficou com cerca de R$ 181 milhões.

As apostas premiadas foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo vencedor foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. No Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.

