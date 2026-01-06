Acesse sua conta
Após Mega da Virada, Mega-Sena sorteia prêmio milionário nesta terça (6)

Valor chega a R$ 3,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06:21

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Após o sorteio bilionário da Mega da Virada, a Mega-Sena vai sortear nesta terça-feira (6) mais uma bolada. A previsão é que o vencedor ganhe até R$ 3,5 milhões, se acertar as cinco dezenas sorteadas.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, no site das Loterias Caixa e no aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. Para apostar online, é necessário realizar um cadastro com dados pessoais no primeiro acesso.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6. Quanto mais dezenas forem marcadas, maior o valor do jogo e também as chances de ganhar. Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, a partir das 21h.

Quem ganhou a Mega da Virada? 

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025, sorteada na quinta-feira (1º), e dividiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso. Cada vencedor ficou com cerca de R$ 181 milhões.

As apostas premiadas foram registradas em diferentes cidades do país. Em Belo Horizonte (MG), o jogo vencedor foi feito pelos canais eletrônicos, com nove números marcados. Em João Pessoa (PB), a aposta foi simples, com seis dezenas, registrada presencialmente. No Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP), os bilhetes vencedores também foram feitos de forma online, ambos em apostas simples.

Veja de onde saíram as apostas vencedoras

Veja de onde saíram as apostas vencedoras
Veja a lista de baianos que ganharam prêmio por Reprodução
Veja a lista de baianos que ganharam prêmio por Reprodução
Veja a lista de baianos que ganharam prêmio por Reprodução
Veja a lista de baianos que ganharam prêmio por Reprodução

Já em Ponta Porã (MS), o prêmio saiu para um bolão com dez cotas. Em Franco da Rocha (SP), outro bolão levou a bolada, com 18 cotas e 14 números apostados, registrado em uma lotérica da cidade.

Loteria

