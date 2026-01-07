Acesse sua conta
Três crianças saem para brincar e desaparecem em área quilombola

Meninos e menina, de 4 a 8 anos estão sendo procurados por drone e helicópteros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13:23

Corpo de Bombeiros faz buscas por três crianças desaparecidas em Bacabal
Corpo de Bombeiros faz buscas por três crianças desaparecidas em Bacabal Crédito: Reprodução

O desaparecimento de três crianças em Bacabal, interior do Maranhão, segue sem explicações até o momento. O caso envolve dois irmãos, de 4 e 6 anos, e um primo de 8, que saíram para brincar e não retornaram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, buscas já cobriram uma área de cerca de 15 mil metros quadrados até a noite de ontem, com apoio de drones, câmeras térmicas, helicóptero e cães farejadores. Uma escola local foi transformada em ponto de apoio para as equipes, e imagens de satélite auxiliam nas operações em terra.

As crianças foram vistas pela última vez no domingo (4), por volta das 16h, próximo a uma região de mata no povoado de São Sebastião dos Pretos. “Elas convivem no dia a dia com a mata. O desaparecimento delas nos causa estranheza”, declarou o prefeito Roberto Costa (MDB) em suas redes sociais.

Ainda hoje, um homem da comunidade foi preso por uma denúncia não relacionada ao desaparecimento. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que ele é investigado por abuso sexual contra uma criança da região, mas seu nome não foi divulgado.

O prefeito afirmou que as autoridades foram acionadas ainda na noite de domingo, logo após o desaparecimento do trio, e que até o momento não há linha de investigação definida sobre o que pode ter acontecido.

