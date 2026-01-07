Mega da Virada: quem acertou quatro ou cinco números pode sacar prêmio até quando?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:00
Além dos grandes vencedores do prêmio bilionário da Mega da Virada, os apostadores que acertaram a quadra ou a quina do jogo também têm uma data limite para resgatar o prêmio. Em geral, todos os sortudos têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para sacar o valor.
No caso da Mega da Virada, cujo sorteio ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro, todos os jogadores devem resgatar o prêmio até 1º de abril. Caso esse prazo seja ultrapassado, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).
Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?
O local do resgate varia conforme o valor do prêmio. Caso o montante seja de até R$ 2.428,80, o apostador pode realizar o saque em qualquer casa lotérica. Já valores acima desse limite só podem ser retirados em uma agência da Caixa.
Em ambos os casos, é necessário apresentar o bilhete premiado e um documento de identidade original com CPF.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Prêmios de apostas realizadas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, cujo valor líquido seja de até R$ 1.700,16 (valor bruto de R$ 2.428,80), podem ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago, à escolha do apostador.