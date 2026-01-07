Acesse sua conta
Mega da Virada: quem acertou quatro ou cinco números pode sacar prêmio até quando?

Resgate tem data limite

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:00

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Além dos grandes vencedores do prêmio bilionário da Mega da Virada, os apostadores que acertaram a quadra ou a quina do jogo também têm uma data limite para resgatar o prêmio. Em geral, todos os sortudos têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para sacar o valor.

No caso da Mega da Virada, cujo sorteio ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro, todos os jogadores devem resgatar o prêmio até 1º de abril. Caso esse prazo seja ultrapassado, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00

O local do resgate varia conforme o valor do prêmio. Caso o montante seja de até R$ 2.428,80, o apostador pode realizar o saque em qualquer casa lotérica. Já valores acima desse limite só podem ser retirados em uma agência da Caixa.

Em ambos os casos, é necessário apresentar o bilhete premiado e um documento de identidade original com CPF.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.)

Prêmios de apostas realizadas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, cujo valor líquido seja de até R$ 1.700,16 (valor bruto de R$ 2.428,80), podem ser recebidos em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago, à escolha do apostador.

Loteria

