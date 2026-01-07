LOTERIA

Mega da Virada: quem acertou quatro ou cinco números pode sacar prêmio até quando?

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:00

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

Além dos grandes vencedores do prêmio bilionário da Mega da Virada, os apostadores que acertaram a quadra ou a quina do jogo também têm uma data limite para resgatar o prêmio. Em geral, todos os sortudos têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para sacar o valor.

No caso da Mega da Virada, cujo sorteio ocorreu na manhã do dia 1º de janeiro, todos os jogadores devem resgatar o prêmio até 1º de abril. Caso esse prazo seja ultrapassado, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

O local do resgate varia conforme o valor do prêmio. Caso o montante seja de até R$ 2.428,80, o apostador pode realizar o saque em qualquer casa lotérica. Já valores acima desse limite só podem ser retirados em uma agência da Caixa.

Em ambos os casos, é necessário apresentar o bilhete premiado e um documento de identidade original com CPF.

