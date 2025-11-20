OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:30

A Prefeitura da Nova Santa Rosa, no estado do Paraná, abriu concurso público com 68 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de novembro e 26 de dezembro de 2025, até as 23h59.

O maior destaque do certame é para um cargo que oferece uma vaga, com remuneração de R$ 9.197,33 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Unicampo, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos de Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

A cidade é conhecida pelo clima interiorano, pelas festas tradicionais e pela tranquilidade característica das cidades do interior nordestino.

Resumo do Concurso

Inscrições: 26/11 a 26/12/2025

Vagas: 68

Salário: até R$ 9.197,33

Níveis: médio e superior

Banca: Instituto Unicampo