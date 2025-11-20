Prefeitura anuncia concurso público com 68 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:30
A Prefeitura da Nova Santa Rosa, no estado do Paraná, abriu concurso público com 68 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de novembro e 26 de dezembro de 2025, até as 23h59.
O maior destaque do certame é para um cargo que oferece uma vaga, com remuneração de R$ 9.197,33 e jornada de trabalho de 20 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:
Prefeitura da Nova Santa Rosa
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Unicampo, que é o responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.
As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior.
Nova Santa Rosa
Resumo do Concurso
Inscrições: 26/11 a 26/12/2025
Vagas: 68
Salário: até R$ 9.197,33
Níveis: médio e superior
Banca: Instituto Unicampo
Local: Nova Santa Rosa (PR)