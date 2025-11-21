Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 14,9 mil

Oportunidades contemplam cargos como professor de educação básica, engenheiro civil e nutricionista

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 20:18

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Buri, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece vagas em diferentes áreas, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 14,9 mil. As oportunidades contemplam cargos como professor de educação básica, engenheiro civil e nutricionista.

Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para o cargo pretendido e atender aos demais requisitos previstos no documento. Os aprovados serão contratados por um ano, com cargas horárias que vão de 20h a 40h semanais.

De acordo com o edital, a prova está marcada para o dia 21 de dezembro, em locais que ainda serão divulgados.

As inscrições seguem abertas até 23h59 do dia 25 de novembro, com taxas que variam de R$ 7,85 a R$ 11,50. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet.

