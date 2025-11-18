Acesse sua conta
Prefeitura baiana anuncia processo seletivo com 171 vagas imediatas

Oportunidades são para atuar Eunápolis, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:26

Prefeitura de Eunápolis
Prefeitura de Eunápolis Crédito: Divulgação

Termina nesta terça-feira (18) o prazo de pré-inscrição para os processos seletivos da Prefeitura de Eunápolis, no sul da Bahia. Ao todo, são 171 vagas para vigilantes e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade.

O processo seletivo para vigilantes abrange as Secretarias de Assistência Social, Educação, Gestão e Saúde, e exige como requisitos Ensino Fundamental Completo, experiência mínima de 6 meses na função e aptidão física para o cargo. Já a seleção do Samu contempla as funções de enfermeiro emergencista, técnico de enfermagem emergencista, operador de rádio e telefonista auxiliar de regulação, com exigências específicas para cada função.

Ambos os processos seletivos são regidos pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições para ambos os processos seletivos ocorrerão em duas etapas: pré-inscrição online entre os dias 14 e 18 de novembro e inscrição presencial, no Ginásio ACM, de 25 a 27 de novembro, das 8h às 14h. O resultado parcial será divulgado no dia 28 de novembro, e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

"Estamos confiantes de que essas contratações contribuirão para o bom andamento dos serviços essenciais para nossa população", completou a Secretária de Gestão, Janis Souza.

