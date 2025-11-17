AGORA VAI?

Nova data de entrega da Rodoviária de Salvador é confirmada após atrasos

Prazo foi anunciado nesta segunda-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:41

Rodoviária de Salvador Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou a falar sobre o prazo de entrega da nova Rodoviária de Salvador, em Águas Claras. Sem detalhar o dia, o governador afirmou que a previsão é que o equipamento seja inaugurado em janeiro de 2026. Se o novo prazo for cumprido, a obra será entregue com três anos de atraso.

A construção da Rodoviária começou em 2021, com previsão de conclusão em dois anos. Porém, sucessivos atrasos foram anunciados ao longo dos últimos anos. No início de 2025, o Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador informou que a inauguração aconteceria em 7 de outubro. A promessa agora é que a conclusão ocorra em janeiro do ano que vem.

"Nós estamos bem próximos. Com certeza, até ao início do ano teremos a entrega da nova Rodoviária, estamos na data final", disse Jerônimo Rodrigues, em entrevista à rádio Itapoan FM, nesta segunda-feira (17). O governador explicou ainda porque não pode definir a data. "Não quero dar uma data aqui porque ainda estou aguardando a equipe técnica fiscalizar a obra. Mas aguardo e espero que no início do ano que vem, no primeiro mês de 2026, eu possa estar entregando a Rodoviária", completou.

A nova Rodoviária de Salvador estará localizada às margens da BR-324, em Águas Claras. O terminal terá mais de 41 mil m² de área construída, estacionamento com capacidade para 800 veículos e 230 pontos comerciais, segundo o projeto. O equipamento também terá praça de alimentação, clínicas e farmácias, além de uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa (PT).