Secretaria de Saúde abre concurso público com 305 vagas imediatas e salários de até R$ 3,3 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 17:44
A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) abriu um novo concurso público com 305 vagas, além de formação de cadastro reserva, e salários de até R$ 3,3 mil. O edital nº 40/2025, publicado pelo Instituto Quadrix, contempla oportunidades para quatro cargos de níveis técnico e superior.
As vagas estão distribuídas entre Agente Técnico de Assistência à Saúde, nas áreas de Farmácia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, e Técnico de Enfermagem. As inscrições estarão abertas até 11 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix.
Os aprovados serão lotados conforme a necessidade da administração, com prioridade para unidades específicas da rede estadual — mas poderão ser direcionados para outros equipamentos da SES-SP, de acordo com o critério do órgão.
Concurso público - quais pagam maiores salários
O processo seletivo contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos, que terá peso apenas classificatório. A prova está marcada para o dia 18 de janeiro de 2026, em São Paulo. Os locais de aplicação serão informados em 9 de janeiro.