Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 16,9 mil com vagas para todos os níveis

Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:00
A Prefeitura de Balneário Arroio da Silva, no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 66 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 2 de dezembro. Os salários chegam a R$ 16,9 mil e as jornadas semanais variam entre 10 e 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 1200,00 para os cargos que demandam nível superior.
Confira vagas e salários do concurso da prefeitura de Balneário Arroio da Silva
O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador de equipamento.
As provas objetiva e prática estão previstas para 21 de dezembro. Para o cargo de professor, o período de envio dos documento da prova de títulos é vai até o dia 2 de dezembro.
O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 16 de janeiro de 2026.