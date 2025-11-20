Acesse sua conta
Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 16,9 mil com vagas para todos os níveis

Inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 12:00

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil encerram hoje (30)
Concurso Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Balneário Arroio da Silva, no estado de Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 66 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 2 de dezembro. Os salários chegam a R$ 16,9 mil e as jornadas semanais variam entre 10 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$50,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 80,00 para nível médio; e R$ 1200,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Confira vagas e salários do concurso da prefeitura de Balneário Arroio da Silva

Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
Veja vagas por Reprodução
1 de 18
Veja vagas por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas: a primeira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos; a segunda, de caráter classificatório, constando de prova de Títulos, para os candidatos ao cargo de professor; e uma terceira etapa, de caráter classificatório, constando de Prova Prática, para os candidatos aos cargos de motorista e operador de equipamento.

As provas objetiva e prática estão previstas para 21 de dezembro. Para o cargo de professor, o período de envio dos documento da prova de títulos é vai até o dia 2 de dezembro. 

O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será publicado no dia 16 de janeiro de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público Empregos

