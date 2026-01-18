TAROT

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Leitura do dia convida à ação consciente e ao uso responsável das próprias habilidades

Fernanda Varela

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 00:45

Tarot: O Mago Crédito: Imagem gerada por IA

Neste sábado (17), a energia do tarot é guiada por uma única carta, O Mago, símbolo de iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. A leitura do dia destaca um momento favorável para agir com mais confiança, assumir protagonismo e reconhecer o próprio potencial.

Tarot 1 de 24

No campo emocional, O Mago indica clareza sobre sentimentos e intenções. É um dia propício para conversas diretas, demonstrações sinceras e decisões tomadas com consciência. A carta alerta apenas para o risco de agir por impulso ou tentar controlar situações e pessoas. A força está em conduzir, não em manipular.

Na vida prática, a mensagem é de movimento. O tarot mostra que há ferramentas disponíveis para avançar, seja em projetos profissionais, estudos ou resoluções pendentes. Iniciativas simples, quando feitas com foco e organização, podem render resultados mais consistentes do que grandes planos deixados para depois.

Espiritualmente, O Mago reforça a importância da presença e da intenção. Pensamentos, palavras e atitudes ganham peso neste sábado. O convite é alinhar o que se pensa, o que se diz e o que se faz, evitando promessas vazias, inclusive para si mesmo.

Mensagem do dia