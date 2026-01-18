Baralho Cigano de domingo (18 de janeiro) é dominado pela carta A Âncora: estabilidade e segurança estão chegando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 00:45
A energia deste domingo (18) é guiada pela carta A Âncora no Baralho Cigano. O arcano simboliza estabilidade, segurança, permanência e tudo aquilo que se mantém firme mesmo diante das oscilações do dia a dia. A leitura indica um momento favorável para consolidar decisões, fortalecer vínculos e confiar no que já foi construído.
No campo emocional, A Âncora fala de relações que oferecem apoio e sensação de porto seguro. É um dia propício para valorizar quem permanece, quem sustenta e quem caminha ao seu lado com constância. A carta também convida a observar onde você tem se apoiado emocionalmente e se essas bases realmente trazem tranquilidade.
Tarot Cigano
Na vida prática, o domingo pede paciência e foco no que é sólido. Questões ligadas a trabalho, organização financeira ou projetos pessoais avançam melhor quando há disciplina e compromisso. Não é um dia de pressa, mas de continuidade. Pequenos gestos feitos com regularidade tendem a gerar resultados duradouros.
Espiritualmente, A Âncora lembra que equilíbrio vem da estabilidade interior. O recado é desacelerar, fortalecer a fé no processo e confiar que nem tudo precisa mudar o tempo todo. Permanecer também é uma forma de evolução quando existe consciência.
Mensagem do dia
Nem todo avanço exige movimento. Às vezes, a verdadeira força está em permanecer firme, confiando no que sustenta você.