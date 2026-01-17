Acesse sua conta
Ex-A Fazenda é preso por suspeita de violência doméstica; defesa nega agressão

Tonzão Chagas foi detido no Rio de Janeiro após denúncia feita pela esposa e passará por audiência de custódia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:53

Tonzão Chagas
Tonzão Chagas Crédito: Reprodução

O cantor Tonzão Chagas, ex-participante do reality A Fazenda, foi preso neste sábado (17), no Rio de Janeiro, após denúncia de violência doméstica. A defesa do artista afirma que não houve agressão física e diz que o caso será esclarecido na Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara, a esposa do cantor, Débora Barreto da Silva, relatou que os dois discutiram e que, durante a briga, Tonzão teria feito ameaças e tentado agredi-la. Ela afirmou ainda estar grávida e declarou que o artista teria tentado chutar sua barriga.

À coluna Fábia Oliveira, a defesa do cantor se manifestou e negou a prática de violência doméstica. O advogado Denis Venâncio informou que Tonzão Chagas será submetido a uma audiência de custódia neste domingo (18).

“Conforme o Registro de Ocorrência, não houve agressão física contra a atual companheira de Tonzão. Segundo ela, ele teria tentado agredi-la, por isso ele está preso por tentativa de agressão. Os fatos serão esclarecidos agora que ele está à disposição da Justiça. Não houve agressão consumada, tanto que não existe laudo de exame que comprove violência física”, afirmou o advogado, em nota.

Ainda de acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar esteve na residência do cantor e apontou que ele apresentava sinais de embriaguez. A esposa também relatou às autoridades que já teria sido vítima de agressões em outras ocasiões.

Tonzão Chagas ficou conhecido nacionalmente nos anos 2000 como vocalista da banda Os Hawaianos. Em 2023, participou de A Fazenda e foi um dos últimos eliminados da edição, deixando o programa na penúltima roça, após receber 2,15% dos votos.

