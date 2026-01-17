VIOLÊNCIA

Ex-A Fazenda é preso por suspeita de violência doméstica; defesa nega agressão

Tonzão Chagas foi detido no Rio de Janeiro após denúncia feita pela esposa e passará por audiência de custódia

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 22:53

Tonzão Chagas Crédito: Reprodução

O cantor Tonzão Chagas, ex-participante do reality A Fazenda, foi preso neste sábado (17), no Rio de Janeiro, após denúncia de violência doméstica. A defesa do artista afirma que não houve agressão física e diz que o caso será esclarecido na Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara, a esposa do cantor, Débora Barreto da Silva, relatou que os dois discutiram e que, durante a briga, Tonzão teria feito ameaças e tentado agredi-la. Ela afirmou ainda estar grávida e declarou que o artista teria tentado chutar sua barriga.

À coluna Fábia Oliveira, a defesa do cantor se manifestou e negou a prática de violência doméstica. O advogado Denis Venâncio informou que Tonzão Chagas será submetido a uma audiência de custódia neste domingo (18).

“Conforme o Registro de Ocorrência, não houve agressão física contra a atual companheira de Tonzão. Segundo ela, ele teria tentado agredi-la, por isso ele está preso por tentativa de agressão. Os fatos serão esclarecidos agora que ele está à disposição da Justiça. Não houve agressão consumada, tanto que não existe laudo de exame que comprove violência física”, afirmou o advogado, em nota.

Ainda de acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar esteve na residência do cantor e apontou que ele apresentava sinais de embriaguez. A esposa também relatou às autoridades que já teria sido vítima de agressões em outras ocasiões.